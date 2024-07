Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

Historia Wimbledonu pełna jest legendarnych zwycięzców i zwyciężczyń, którzy zapisali się w annałach tenisa. Najwięcej tytułów w grze pojedynczej pań zdobyła Martina Navratilova (9), a wśród panów Roger Federer (8). W grze deblowej najwięcej razy triumf odnosili Elizabeth Ryan (12) oraz Todd Woodbridge (9). Jeśli chodzi o łącznie zdobyte tytuły, to w tym przypadku rekordzistami są Billie Jean King (20), Navratilova (20) oraz Lawrence Doherty (13).

W ubiegłym roku w finale singla kobiet Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur 6:4, 6:4. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn triumfatorem był Carlos Alcaraz, który wygrał z Novakiem Djokoviciem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

Tegoroczna edycja pisze nową historię. W piątek rozpocznie się już trzecia runda zarówno dla pań, jak i dla panów. Na sam start kibice obejrzą ciekawie zapowiadające się mecze. Warto w tym miejscu wspomnieć chociażby o spotkaniach Carlosa Alcaraza z Francesem Tiafoe, Grigora Dimitrowa z Gaelem Monfilsem, Jana-Lennarda Struffa z Daniiłem Miedwiediewem czy Coco Gauff z Sonay Kartal.

Wimbledon 2024: Plan transmisji - 05.07:

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 J. Zieliński/H. Nys - S. Baez/D. Brown (Komentarz: M. Łuczak)

14:00 M. Linette/P. Stearns - T. Mihalikova/O. Nicholls (Komentarz: M. Krogulec)

16:00 E. Raducanu - M. Sakkari (Komentarz: T. Tomaszewski)

18:30 S. Kartal - C. Gauff (Komentarz: M. Muras)

Polsat Sport 2:

12:00 T. Paul - A. Bublik (Komentarz: K. Wanio)

14:30 C. Alcaraz - F. Tiafoe (Komentarz: F. Gawęcki)

16:00 G. Dimitrow - G. Monfils (Komentarz: D. Olejniczak)

18:30 J. Sinner - M. Kecmanović (Komentarz: T. Tomaszewski)

Polsat Sport 3:

12:00 D. Kasatkina - P. Badosa (Komentarz: R. Spiak)

14:00 J. Paolini - B. Andreescu (Komentarz: D. Olejniczak)

16:00 J. Zieliński/S. Hsieh - H. Nys/D. Schuurs (Komentarz: M. Krogulec)

Polsat Sport Fight:

12:00 Kronika Wimbledonu

14:00 j. Struff - D. Miedwiediew (Komentarz: M. Łuczak)

Polsat Sport Premium 3:

12:00 Y. Bhambri/A. Olivetti - K. Krawietz/T. Puetz

14:00 I. Chromaczewa/K. Rachimowa - G. Dabrowski/E. Routliffe

16:00 L. Glasspool/H. Dart - F. Martin/C. Bucsa

Polsat Sport Premium 4:

12:00 B. Nakashima - U. Humbert

15:00 M. Kostiuk - M. Keys

Polsat Sport Premium 5:

12:00 H. Heliovaara/H. Patten - P. Martinez/J. Munar

14:00 K. Siniakova/T. Townsend - O. Gadecki/E. Lechemia

Polsat Sport Premium 6:

12:00 D. Shnaider - E. Navarro

14:00 D. Jastremska - D. Vekić

16:00 C. Frantzen/H. Jebens - R. Bopanna/M. Ebden

Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (bez komentarza)

Polsatsport.pl:

Kort numer 5 (bez komentarza)

Polsatsport.pl:

Kort numer 6 (bez komentarza)

Polsatsport.pl:

Kort numer 7 (bez komentarza)

Polsatsport.pl:

Kort numer 10 (bez komentarza)

Polsatsport.pl:

Kort numer 14 (bez komentarza)

Polsatsport.pl:

Kort numer 15 (bez komentarza)

Polsatsport.pl:

Kort numer 16 (bez komentarza)