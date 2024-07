Babilon MMA 46: Karta walk

Sympatykom MMA walki Sianos vs Thompson nie trzeba dodatkowo reklamować – obaj dysponują nokautującym uderzeniem i od pierwszych sekund próbują zniszczyć przeciwnika. O 40-letnim Polaku było szczególnie głośno z powodu niedawnego ogromnego skandalu – na gali w Koszalinie w pojedynku bokserskim Sianos sprowadził przeciwnika do parteru i zaczął go okładać łokciami. Skończyło się dyskwalifikacją i 5-letnim zawieszeniem od Polskiej Unii Boksu, nie ma to jednak wpływu na karierę „Ściany” w mieszanych sztukach walki.

Jego dobra passa została wynagrodzona pojedynkiem o mistrzowski pas Babilon MMA w królewskiej kategorii. – Kontrowersyjny Marcin Sianos w walce wieczoru nie powinien nikogo dziwić. Pół-żartem, pół-serio powiem, że to nie walka bokserska i tym razem można używać łokci, a już całkiem poważnie dodam, że Sianos jest po trzech cennych zwycięstwach nad Kalatą i dwoma perspektywicznymi zawodnikami Patrykiem Dubielą (5-1) oraz Pawłem „Rosomakiem” Biernatem (4-0). Sianos w klatce jest jak wino. Im starszy, tym lepszy – ocenia matchmaker Babilon MMA Artur Gwóźdź. – A po jego rywalu Olim Thompsonie można spodziewać się dosłownie wszystkiego. Nie tak dawno znokautował przecież mistrza FEN, naprawdę świetnego Szymona Bajora oraz mocnego Aleksieja Olejnika w Rosji. Zapowiada się wielkie widowisko z mistrzowskim pasem wagi ciężkiej w stawce!

Ciekawie zapowiada się także reszty karty. Ostatnie kroki przed mistrzowskimi szansami mogą postawić Sylwester Kołecki (5-0) oraz efektownie walczący Samuel Vogt (5-2), których w Międzyzdrojach przetestują Kamil Stachura (1-0-1) i Artur Niebrzydowski (3-3).

– Nie jest tajemnicą, że jeśli Sylwek Kołecki pewnie zwycięży z lokalnym bohaterem Stachurą, wkrótce dostanie walkę o mistrzowski pas z

Sergiuszem Zającem, bo tak wynika z naszej drabinki – zdradza Artur Gwóźdź. – Interesujący będzie także pojedynek niepokonanych Huberta Wybierały i Krystiana Głażewskiego, gdzie rywalizować będą poznańskie kluby Ankos kontra Czerwony Smok, a więc trenerzy Niedzielski i Kościelski. Jak zawsze wystąpią na gali zawodnicy miejscowi i ciekawi prospekci. Wraca do nas z FEN Kamil Kraska, którego czeka mocny test z Argentyńczykiem trenującym na co dzień z mistrzem UFC Ilią Topurią. Myślę, że wiele możemy sobie obiecywać po starciu weterana Rafała Lewonia z Szymonem Herrmannem, który zastąpi kontuzjowanego Filipa Tomczaka. Nie mógłbym też nie wspomnieć, że do walki o pas w wadze średniej zbliża się Samuel Vogt, który ma dobrą passę zwycięstw, ale musi jeszcze pokonać Artura Niebrzydowskiego, by zawalczyć z „Aresem” Błeszyńskim – kończy szef grupy Artnox Fight Sport.

Karta walk gali Babilon MMA 46 w Międzyzdrojach:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze ciężkiej (do 120 kg):

5 x 5 min – Marcin "Ściana" Sianos (8-7) vs Oli "The Spartan" Thompson

(22-16)

Co-main event w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sylwester Kołecki (5-0) vs Kamil Stachura (1-0-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel "SamKO" Vogt (5-2) vs Artur Niebrzydowski (3-3)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min – Kamil Kraska (10-3) vs Matias „El Dragon” Juarez (15-9-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Rafał "Kaszana" Lewoń (15-10) vs Szymon Herrmann (2-0)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Filip Słowiński (debiut) vs Krzysztof Sowa (3-1)

Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Hubert Wybierała (1-0) vs Krystian Głażewski (3-0)

Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Kacper Mioduszewski vs Marcin Budnik

Walka semi-pro w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 3 min – Daniel Hronda vs Piotr Chudzik

