Co za końcówka przedwczesnego finału Euro! Decydujący gol w 119. minucie

Reprezentacja Hiszpanii awansowała do półfinału Euro 2024, pokonując w ćwierćfinale gospodarzy turnieju - Niemców. Decydująca bramka na 2:1 padła w 119. minucie spotkania.

Kiedy zakończyła się faza grupowa Euro 2024 i poznaliśmy drabinkę, o potencjalnym spotkaniu Niemców z Hiszpanami mówiło się jako o przedwczesnym finale. Po tym, jak dwaj giganci europejskiej piłki ograli odpowiednio Danię i Gruzję, to starcie stało się faktem. Niemcy i Hiszpanie wpadli na siebie w ćwierćfinale i bez wątpienia był to jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów całego turnieju.

Lepiej weszli w niego zawodnicy Luisa De La Fuente. Dłużej utrzymywali się przy piłce, częściej podchodzili też pod pole karne rywala. Niemcy tymczasem grali ostro i sporo faulowali. Już w ósmej minucie po jednym z mocniejszych starć ucierpiał Pedri. Pomocnik FC Barcelona nie był w stanie kontynuować gry i zastąpił go Dani Olmo.

W 21. minucie gospodarze zawiązali pierwszą groźną akcję. Z prawej strony boiska ruszył Joshua Kimmich, który następnie celnym dośrodkowaniem obsłużył Kaia Havertza. Ten oddał strzał głową, ale piłkę złapał Unai Simon. Po bardzo energetycznym początku spotkania, później tempo nieco osłabło. Obie drużyny lepiej organizowały się w obronie, przez co trudniej było napastnikom dochodzić do klarownych sytuacji strzeleckich. Pierwsza połowa zakończyła się bez bramek.

Już na początku drugiej Hiszpanie otworzyli jednak wynik. W 51. minucie Lamine Yamal podał piłkę Olmo, a ten precyzyjnym strzałem pokonał Manuela Neuera. Po chwili Niemcy mogli odpowiedzieć, ale uderzenie Floriana Wirtza zostało ofiarnie zablokowane przez defensywę z Półwyspu Iberyjskiego. Podopieczni Juliana Nagelsmanna nie składali broni. Wciąż starali się doprowadzić do remisu, a bardzo blisko osiągnięcia celu był w 69. minucie Robert Andrich. Tym razem kapitalnie między słupkami spisał się bramkarz Simon. Hiszpanie nie forsowali tempa, skupiając się w głównej mierze na obronie wyniku. Oddali inicjatywę gospodarzom, którzy próbowali dostać się do bramki na różne sposoby. Swoją szansę miał też Niclas Fuellkrug - w 76. minucie trafił w słupek.

Hiszpanie dobrze spisywali się w defensywie, ale w 82. minucie przytrafiła im się ogromna pomyłka. Simon niecelnie wybił piłkę z piątego metra, dzięki czemu przejął ją Havertz. Pognał w kierunku bramki, po czym próbował lobować golkipera. Zabrakło mu jednak celności. Kiedy wydawało się już, że "La Furia Roja" utrzyma skromne prowadzenie do końca, Niemcy rzutem na taśmę doprowadzili do remisu. W 89. minucie Wirtz najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym i było 1:1. To oznaczało dogrywkę.

Pierwszy dodatkowy kwadrans nie porywał. Emocje pojawiły się dopiero w samej końcówce, kiedy i jedni, i drudzy mieli swoje okazje. Najpierw Mikel Oyarzabal huknął ze skraju pola karnego, a następnie Wirtz próbował z nieco bliższej odległości.

W drugiej połowie dogrywki długo utrzymywał się remis. Kibice powoli szykowali się do serii jedenastek, tymczasem w 119. minucie Hiszpanie zadali Niemcom decydujący cios. Mikel Merino wykorzystał podanie Olmo i wprowadził swoją reprezentację do półfinału.

Niemcy - Hiszpania 1:2 (1:1 po 90 minutach)

Gol: Florian Wirtz 89 - Dani Olmo 51, Mikel Merino 119

Hiszpania: Unai Simon - Dani Carvajal, Robin Le Normand (46. Nacho Fernandez), Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal (63. Ferran Torres), Rodri , Pedri (8. Dani Olmo), Fabian Ruiz (102. Joselu), Nico Williams (80. Mikel Merino) - Alvaro Morata (80. Mikel Oyarzabal)

Niemcy: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Antonio Ruediger, Jonathan Tah (80. Thomas Mueller), David Raum (57. Maximilian Mittelstadt) - Jamal Musiala, Emre Can (46. Robert Andrich), Ilkay Guendogan (57. Niclas Fuellkrug), Toni Kroos, Leroy Sane (46. Florian Wirtz) - Kai Havertz (91. Waldemar Anton)