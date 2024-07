Wyjaśniła się przyszłość mistrza świata. To tam zagra w nowym sezonie

Wyjaśniła się przyszłość Bartosza Kwolka. Mistrz świata z reprezentacją Polski z 2018 roku pozostanie na kolejny sezon w Aluron CMC Warcie Zawiercie. Będzie to jego trzeci sezon w barwach tego klubu.

Kwolek jest jednym z tych siatkarzy, którzy na długo związują się z kolejnymi drużynami. Przez sześć sezonów przyjmujący bronił barw Projektu Warszawa, aż w 2022 roku przeniósł się do Aluron CMC Warty Zawiercie.

Jak się właśnie okazało - Kwolek pozostanie w tym klubie jeszcze przez co najmniej rok. Przedłużył on bowiem swoją umowę. - Najważniejszym powodem mojej decyzji o pozostaniu w zespole jest fakt, że moje ambicje pokrywają się z ambicjami Aluron CMC Warty Zawiercie. Chcemy wygrywać wszystko i ze wszystkimi - powiedział siatkarz, cytowany w komunikacie klubu.



- W ciągu minionych dwóch lat zdrowie nie zawsze pozwalało Bartkowi pokazywać pełnię możliwości, ale gdy przychodziło do kluczowych momentów, mogliśmy na niego liczyć. Zagrał fantastyczny mecz w finale Pucharu Polski, był też naszym liderem w fazie play-off. Jestem pewny, że brak powołania do reprezentacji sprawi, że do nadchodzącego sezonu przystąpi nie tylko wypoczęty, ale też zdeterminowany, żeby po raz kolejny udowodnić swoje ogromne umiejętności na ligowych boiskach - dodał prezes Aluron CMC Warty Zawiercie, Kryspin Baran.

Kwolek do tej pory rozegrał w żółto-zielonych barwach 96 spotkań: 74 w PlusLidze, 8 w Lidze Mistrzów, 9 w Pucharze CEV oraz 5 w Pucharze Polski. Zdobył w tym czasie 1138 punktów.