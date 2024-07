Nowy klub na siatkarskiej mapie Polski odkrył karty. Tak będzie wyglądał herb

W sezonie 2024/2025 na siatkarskiej mapie Polski pojawi się nowy klub. Będzie to Cuprum Stilon Gorzów, który powstał na skutek fuzji Cuprum Lubin i Siatkarski Gorzów Sp. z.o.o. Drużyna występować będzie w PlusLidze, a w piątek poznaliśmy projekt jej herbu.

O tym, że Stilon Gorzów będzie występować w PlusLidze, dowiedzieliśmy się 14 kwietnia. Informację o zmianie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce przekazał prezydent Gorzowa Wielkopolskiego - Jacek Wójcicki. Zaskakującą wiadomość potwierdził prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

Początkowo spekulowano, że Stilon miałby wykupić prawa do gry w PlusLidze od Cuprum. Te informacje zostały jednak zdementowane, a sami zainteresowani zapowiedzieli fuzję. Na szczegóły przyszło nam jednak poczekać do 15 maja. Tego dnia pojawił się wyczerpujący komunikat tłumaczący, na jakiej zasadzie odbyło się to połączenie kapitałowe.

"Po 10 latach współpracy formuła, na której opierała się działalność klubu Cuprum Lubin, uległa wyczerpaniu z powodu braku wsparcia finansowego ze strony miasta. Klub, nie będąc w stanie zastąpić tak dużego partnera biznesowego, zmuszony został do poszukiwania alternatywnego rozwiązania" - napisano w oświadczeniu.

Odkąd opublikowano komunikat, minęły blisko dwa miesiące. W kwestii sportowej niewiele się od tego czasu wyjaśniło. Klub nadal nie poinformował o nowych zawodnikach, podczas gdy aż siedmiu dotychczasowych odeszło do innych drużyn.

W piątek 5 lipca poznaliśmy natomiast projekt herbu. Klubowe logo zostało po raz pierwszy opublikowane w mediach społecznościowych.

Herb nawiązuje do logotypów dwóch klubów - Cuprum Lubin i Siatkarski Gorzów - które połączyły się i utworzyły nowy twór.