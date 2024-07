Hajto grzmi po karze dla Demirala. Padły mocne słowa

We wtorkowym spotkaniu z Austrią w Lipsku Demiral zdobył dwa gole, a po jednym z trafień wykonał gest kojarzony z "Szarymi Wilkami", największą ekstremistyczną grupą działającą w Turcji.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec Copa America dla Brazylijczyków! Przesądziły rzuty karne

UEFA od razu zapowiedziała śledztwo w tej sprawie, a w piątek wydała decyzję, że zawodnik nie zagra w ćwierćfinale z Holandią. Finalnie Turcy przegrali 1:2. Dyskusję na temat tego, jaki był cel gestu Demirala, podjęto w programie Cafe Euro Cast.

- Uważam, że jeśli ktoś się naturalnie cieszy, ściągnie koszulkę to dla mnie jest chore, że daje się za to kartkę. Piłka to są emocje i można się cieszyć. Myślę, że demonstracja swojej wiary przez sportowców nie powinna być przedstawiana w widowiskach sportowych, ale z drugiej strony my katolicy niejednokrotnie wychodzimy na murawę i się żegnamy, i nas się za to nie kara. On wyraził swój pogląd, manifestację swoim znakiem. Wielu piłkarzy po strzelonym golu się żegna, kieruje palce do góry, pokazując swoją wiarę. Nie wiadomo, jaki on ma pogląd, co chciał pokazać - powiedział Tomasz Hajto w programie "Cafe Euro Cast".

W półfinale Holandia zmierzy się z Anglią. To spotkanie odbędzie się w środę 10 lipca.

Całość w poniższym materiale wideo.