Przypomnijmy - w niedzielę Grbić ogłosił kadrę polskich siatkarzy na zbliżające się wielkimi krokami igrzyska olimpijskie. Największym zaskoczeniem dla wielu jest brak miejsca dla Bednorza w "13". Głos w tej sprawie w serwisie X (dawniej Twitter) zabrał Mielewski.

- Brak BB (Bartosza Bednorza - przyp. red.) w "13" jest niezrozumiały, zabezpieczenie pozycji atakującego jest zrozumiałe - napisał komentator.

Zobacz także: Mistrz świata nie pojedzie na IO. To już pewne, impreza przejdzie mu koło nosa

Po raz pierwszy w historii olimpijskich zawodów siatkarskich każda z reprezentacji może powołać dodatkowego gracza. Rezerwowy to tzw. zawodnik niekonkurencyjny. Będzie on mógł zastąpić kolegę z drużyny w przypadku kontuzji lub problemów zdrowotnych jako joker medyczny. W związku z tym składy drużyn powiększą się z 12 do 13 zawodników (12+1). W tej roli Grbić powołał do kadry atakującego Bartłomieja Bołądzia.

Brak BB w 13 jest niezrozumiały. zabezpieczenie pozycji atakującego jest zrozumiałe…. https://t.co/NqvAMEj4R6 — Jerzy Mielewski (@Mielewski) July 7, 2024

W turniejach siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zagra dwanaście reprezentacji. Rywalizacja rozpocznie się 27 lipca, a finał zaplanowano na 10 sierpnia.

Oto wielcy nieobecni kadry Nikoli Grbicia Zobacz galerię

BS, Polsat Sport