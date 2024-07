W turniejach siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zagra dwanaście reprezentacji. Rywalizacja rozpocznie się 27 lipca, a finał zaplanowano na 10 sierpnia.

Po raz pierwszy w historii olimpijskich zawodów siatkarskich każda z reprezentacji może powołać dodatkowego gracza. Rezerwowy to tzw. zawodnik niekonkurencyjny. Będzie on mógł zastąpić kolegę z drużyny w przypadku kontuzji lub problemów zdrowotnych jako joker medyczny. W związku z tym składy drużyn powiększą się z 12 do 13 zawodników (12+1).

"Rezerwowym" w kadrze Grbicia będzie atakujący Projektu Warszawa Bartłomiej Bołądź.

Kadra siatkarskiej reprezentacji Polski na igrzyska w Paryżu:

Środkowi:



Mateusz Bieniek

Norbert Huber

Jakub Kochanowski



Atakujący:

Łukasz Kaczmarek

Bartosz Kurek



Rozgrywający:

Grzegorz Łomacz

Marcin Janusz

Przyjmujący:

Tomasz Fornal

Wilfredo Leon

Kamil Semeniuk

Aleksander Śliwka

Libero:

Paweł Zatorski

Rezerwowy:

Bartłomiej Bołądź