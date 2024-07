Świat tenisa w żałobie. Zmarł zwycięzca 15 turniejów wielkoszlemowych

Urodzony w sierpniu 1923 roku Seixas był najstarszym życiącym Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław. Amerykanin w trakcie swojej długiej i pełnej sukcesów kariery wygrał między innymi 15 turniejów wielkoszlemowych: dwa w singlu (Wimbledon w 1953 i US Open w 1954 roku), pięć w grze podwójnej i osiem w grze mieszanej.

W latach 1940-1969 Vic Seixas wystąpił aż 28 razy w US Open, co do dziś pozostaje rekordem tego turnieju.

Pochodzący z Filadelfii tenisista był również etatowym reprezentantem Stanów Zjednoczonych w Pucharze Davisa, w którym wygrał 38, a przegrał 17 spotkań. Był między innymi członkiem kadry USA, która w latach pięćdziesiątych aż siedem razy z rzędu dochodziła do finału tych rozgrywek, ale tytuł zdołała wywalczyć tylko raz (1954), przegrywając pozostałe sześć finałów z dominującą wówczas Australią.

Vic Seixas został wpisany do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław w 1971 roku.