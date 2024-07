Kontrakt na cztery lata! Siatkarz reprezentacji Polski związał się ze Skrą

Artur Brzostowicz (rocznik 2005) gra na pozycji przyjmującego. Pierwsze siatkarskie kroki stawiał w Lechii Tomaszów Mazowiecki, z którą sięgnął po tytuł mistrza Polski kadetów. Później dołączył do drużyny Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa i w barwach tego klubu sięgał po swoje największe osiągnięcia – mistrzostwo Polski juniorów młodszych 2023 oraz mistrzostwo Polski juniorów 2024.

Zobacz także: Siatkarze z Częstochowy sięgnęli po złoto! Tie-break w finałowym starciu

Młody przyjmujący ma na swoim koncie występy juniorskich reprezentacjach Polski. Wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy U17 oraz zwycięstwo w mistrzostwach EEVZA U20. W obecnym sezonie jest w kadrze U20, z którą przygotowuje się do mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej.

Podpisanie kontraktu z Arturem Brzostowiczem jest jednym z efektów współpracy między Skrą Bełchatów a Eco-Team AZS Stoelzle Częstochową. Jej celem jest stwarzanie możliwości rozwoju dla najbardziej obiecujących zawodników i szukanie młodych talentów, które będą stanowiły o sile PGE GiEK Skry Bełchatów w przyszłości.

– Cieszę się, że mogłem dołączyć do tak utytułowanego klubu, jakim jest PGE GiEK Skra Bełchatów. Pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego, więc już od dziecka miałem okazję oglądać sukcesy bełchatowskiej drużyny. Czuję się zmotywowany i doskonale zdaję sobie sprawę, że od teraz stawiane będą przede mną dużo wyższe oczekiwania i zrobię wszystko, aby im sprostać – powiedział Artur Brzostowicz, cytowany przez stronę skra.pl.

Brzostowicz związał się z PGE GiEK Skrą Bełchatów czteroletnim kontraktem. W najbliższym sezonie zostanie wypożyczony do innego klubu, by zdobywać boiskowe doświadczenie, które zaprocentuje w trakcie gry w barwach bełchatowskiego klubu. Wcześniej, na podobnych zasadach ze Skrą związał się rozgrywający Błażej Bień, który został wypożyczony do klubu BKS Visła Proline Bydgoszcz.