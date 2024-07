Dom Polski w Paryżu zyskał nowego partnera! Województwo Lubuskie będzie miało swoją strefę w sercu igrzysk

Województwo Lubuskie zostało jednym z partnerów Domu Polskiego w Paryżu. Współpraca przewiduje między innymi stworzenie w obiekcie dedykowanej strefy przeznaczonej do promocji województwa podczas igrzysk olimpijskich w stolicy Francji.

„Maison Polonaise” – Dom Polskiego Sportu w sercu Paryża to wyjątkowy projekt, który będzie promował kraj w stolicy Francji podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich. Organizatorzy przygotowują różne atrakcje: historyczne, sportowe, edukacyjne, jak i również takie angażujące fanów i gości odwiedzających to niezwykłe miejsce.

Jedną z atrakcji będzie dedykowana strefa marki Województwo Lubuskie, gdzie będzie można bliżej poznać malowniczy obszar zachodniej Polski, spróbować produktów lokalnych regionu. Ponadto w ramach partnerstwa PKOl zapewni m.in. możliwość pobytu w Domu Polskim dla 40-osobowej grupy wybitnie uzdolnionej sportowo młodzieży z województwa lubuskiego.



- Chciałem podziękować marszałkowi i całemu zarządowi województwa za innowacyjne podejście do wyjątkowego projektu, jakim jest Dom Polski. Jestem dumny, że produkty lokalne z ziemi lubuskiej będzie kosztował cały świat. Będzie to centrum promocji Polski i cieszę się, że zarząd województwa dostrzegł tę możliwość - powiedział prezes PKOl Radosław Piesiewicz cytowany przez Polski Komitet Olimpijski.



Dom Polski to projekt bez precedensu, który Polski Komitet Olimpijski realizuje po raz pierwszy w historii. Po raz pierwszy i do tego 100 lat po pierwszym starcie Polaków w igrzyskach, które również odbyły się w Paryżu w 1924 roku, koncepcja i cały pomysł stworzenia Domu Polskiego został stworzony z myślą o sportowcach i wszystkich fanach polskiego sportu, którzy będą obecni podczas igrzysk we Francji, a przede wszystkim w Paryżu.

PI