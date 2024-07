Grbić nie mydlił oczu, przyznał to przed kamerą. "Nie zagramy najlepszej siatkówki"

Memoriał Wagnera rozpoczyna się już w piątek 12 lipca. Wraz z turniejem towarzyskim w Gdańsku będą to ostatnie sprawdziany przed zbliżającymi się wielkimi krokami igrzyskami olimpijskimi. Przygotowania trwają, ale trener Biało-Czerwonych Nikola Grbić studzi entuzjazm, mówiąc, że na szczyt formy jest jeszcze zbyt wcześnie.

- Nie jesteśmy przygotowani na 100%, bo to byłoby za wcześnie. Myślę, że jesteśmy na dobrym poziomie, ale nie mieliśmy czasu od końca Ligi Narodów na przygotowania. Pracujemy cały czas, ale w tym turnieju nie zagramy naszej najlepszej siatkówki - powiedział selekcjoner w rozmowie z Polsatem Sport.

Wiadomo już, jaki skład uda się do stolicy Francji, by walczyć o medale. Nie milkną echa wokół braku powołania dla Bartosza Bednorza, który w większości meczów Ligi Narodów był podporą gry reprezentacji Polski. W 13-osobowym składzie nie znalazło się jednak dla niego miejsca.

- Podjęcie decyzji w sprawie tego, kto będzie grał, to był najtrudniejszy moment w mojej trenerskiej karierze. Rozmawiałem z każdym, kto nie pojedzie. Wyjaśnienie Bednorzowi, że jest świetny i profesjonalny, ale nie będzie go w Paryżu, było bardzo trudne. Niemniej każdy z nich to zaakceptował - tłumaczył szkoleniowiec.

W Memoriale Wagnera Polska zagra z Egiptem, Słowenią i Niemcami.