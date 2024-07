Następca Stefano Lavariniego wybrany! To były trener mistrzyń Polski

Marco Fenoglio to doświadczony włoski szkoleniowiec. Prowadził kilka włoskich klubów, m.in. Igor Gorgonzola Novara (2015–17), Modena (2017–18), Zanetti Bergamo (2019–20) i Busto Arsizio (2020–21). W latach 2021–23 był trenerem greckiego PAOK Saloniki. Ma też doświadczenie selekcjonerskie – prowadził kadrę Słowacji (2018–21).

W 2023 roku trafił do Polski i objął Grupę Azoty Chemika Police. Z tym klubem wywalczył mistrzostwo Polski 2024, a także Superpuchar Polski. Po sezonie rozstał się z drużyną z Polic.

Teraz przed włoskim szkoleniowcem duże wyzwanie – przejmie stery tureckiego giganta. Fenerbahce Medicana to aktualny mistrz Turcji, a do triumfu w minionym sezonie poprowadził go selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini.