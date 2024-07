- Nadal są to dla nas bardzo ważne mecze. Chcemy zdobyć w nich sześć punktów - zadeklarowała piłkarka reprezentacji Polski Ewelina Kamczyk przed potyczkami z Austrią i Islandią w kwalifikacjach do mistrzostw Europy kobiet. Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek w Altach.

"Biało-Czerwone" w czterech kolejkach nie zdobyły punktu. Przegrały kolejno z Islandią (0:3), Austrią (1:3) oraz dwukrotnie z Niemcami (1:4 i 1:3). Mimo to są pewne udziału w barażach o awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Szwajcarii.

Mecz Austria - Polska na stadionie Cashpoint-Arena w Altach rozpocznie się o godzinie 18. Z kolei we wtorek biało-czerwone podejmą Islandię w Sosnowcu.

- Jesteśmy w stanie wywalczyć sześć punktów. Do każdego przeciwnika podchodzę tak samo. Dla mnie nie jest ważne, czy gram z reprezentacją Niemiec, Islandii, Austrii czy Francji. Do wszystkich podchodzę z takim samym zaangażowaniem. Nie zwracam uwagi na to, czy jakaś zawodniczka zdobyła Złotą Piłkę, bo w mojej głowie ona jest taka sama jak ja. Jak będziemy miały takie podejście, to zagramy dobry mecz. To jest chyba najważniejsze - dodała Kamczyk.

Drużyna trenerki Niny Patalon zajmuje 32. miejsce w kobiecym rankingu FIFA, natomiast Austria jest 17.

Relacja live i wynik na żywo meczu Austria - Polska od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

PAP