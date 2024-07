Polski klub siatkarski mierzy wysoko! Kolejny duży transfer

ŁKS Commercecon Łódź to jeden z tych polskich klubów, który nie przespał tegorocznego okienka transferowego. W przyszłym sezonie Tauron Ligi drużyna będzie walczyła o najwyższe cele, a zapowiedzią tego są kolejne transfery. Tym razem do łódzkiej ekipy dołączyła Anna Obiała – reprezentantka Polski, która w ostatnich latach była związana z Developresem Rzeszów.

Anna Obiała (rocznik 1995) pochodzi z Piły i tam rozpoczynała swą przygodę z siatkówką w klubie PTPS. W 2019 roku trafiła na sezon do Pałacu Bydgoszcz. Później podpisała kontrakt z Developresem Rzeszów, w którym grała przez kolejne cztery lata (2020–24).

Z rzeszowskimi Rysicami wywalczyła cztery wicemistrzostwa kraju, jeden Puchar i dwa Superpuchary Polski; grała też w Lidze Mistrzyń. Środkowa ma za sobą już jedenaście sezonów w ekstraklasie siatkarek. Rozegrała łącznie 219 meczów, w których zdobyła 1503 punkty.

Obiała ma również na koncie występy w reprezentacji Polski. Zadebiutowała w 2019 roku, a w 2022 zagrała w biało-czerwonych barwach zarówno w Lidze Narodów, jak i w mistrzostwach świata.

– Cieszę się, że mogę dołączyć do łódzkiego zespołu, który zawsze walczy o najwyższe cele. Znam siłę łódzkich kibiców i wierzę, że z Waszą mocą i energią będziemy w stanie wiele osiągnąć. Jestem nastawiona na ciężką pracę, aby przekuć to w jak najlepsze wyniki. Zawsze jestem podekscytowana, gdy dzieje się coś nowego, a zmiana klubu po czterech latach zdecydowanie do takich rzeczy należy. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu! – powiedziała Anna Obiała, cytowana przez lkscommerceconlodz.pl.

ŁKS Commercecon Łódź ogłosił kolejny interesujący transfer przed zbliżającym się sezonem. Wcześniej klub zasiliły: rozgrywające Marlena Kowalewska i Angelika Gajer, przyjmujące Regiane Bidias, Lana Scuka i Natalia Mędrzyk oraz atakująca Daniela Cechetto. Na pozycji środkowej, oprócz Obiały, zagrają jeszcze Klaudia Alagierska, Natalia Dróżdż i Sonia Stefanik. Kolejnym wzmocnieniem ma być libero Maria Stenzel. Czy w takim składzie drużyna trenera Alessandro Chiappiniego będzie w stanie powalczyć o powrót na ligowy szczyt?