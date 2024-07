Tenisowa magia na Wimbledonie! Zobacz najlepsze zagrania z półfinałów kobiet

Tegoroczna edycja turnieju na wimbledońskich Kortach jest wyjątkowo ciekawa. Kibiców tenisa ekscytowały świetne wymiany, potężne asy serwisowe czy precyzyjne winnery. Jeszcze większych emocji dodaje fakt, że w tegorocznej edycji regularnie odpadały faworytki, bardzo często w atmosferze sensacji.

Aryna Sabalenka ze względu na kontuzję wycofała się tuż przed turniejem, a zeszłoroczna mistrzyni, Marketa Vondrousova, odpadła już w pierwszej rundzie. Dalej nie było dla faworytek lepiej. W drugiej rundzie odpadła Jessica Pegula, w trzeciej Iga Świątek, a w czwartej Coco Gauff.

Spowodowało to, że jedyną reprezentantką top 6 rankingu WTA półfinałach była Jelena Rybakina, mistrzyni z 2022. Jej odpadnięcie w półfinale oznacza, że na wimbledońskich kortach koronowana zostanie nowa królowa.

Oba półfinały pełne były momentów wspaniałego tenisa na najwyższym światowym poziomie. Mało co tak imponuje kibicom, jak wygranie punktu jednym potężnym, precyzyjnym uderzeniem. Oto najlepsze asy serwisowe półfinałów Wimbledonu:

Czasem jednak jedno uderzenie nie wystarcza, a punkt zamienia się w długą i wycieńczającą wymianę, podczas której każda umiejętność zawodniczek jest wystawiona na próbę. Oto najdłuższe wymiany starć półfinałowych:

Tenis bywa grą błędów, w końcu te niewymuszone bardzo często decydują o wyniku meczu. Z perspektywy kibica nie ma jednak nic lepszego niż precyzyjne i silne uderzenie wygrywające punkt. Oto najlepsze winnery półfinałów:

Gdy już jednak przeciwniczka błąd popełni, to dalej trzeba go wykorzystać. Czy istnieje bardziej widowiskowy sposób na to niż spektakularny wolej? Oto najlepsze z nich:

Czasem, by pokonać przeciwniczkę, nie wystarczą sama siła i precyzja. Bywa, że potrzebny jest spryt. Na żadnej nawierzchni drop shot nie jest tak skutecznym narzędziem, jak na trawie. Oto najlepsze z nich w półfinałach Wimbledonu:

Finał Wimbledonu w grze pojedynczej kobiet odbędzie się w sobotę 13 lipca.

Mateusz Przyrowski