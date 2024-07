Turcy nie mają wątpliwości, Stysiak zmieni klub. Oto powód

Magdalena Stysiak przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski i jest wraz z drużyną na ostatniej prostej przygotowań do igrzysk olimpijskich. W tle kadrowych obowiązków zapadają jednak ważne decyzje dotyczące jej przyszłości klubowej. Wiele wskazuje bowiem na to, że atakująca zmieni latem barwy.

Magdalena Stysiak trafiła w zeszłym roku do Fenerbahce Opet Stambuł z Vero Volley Mediolan. Atakująca wybrała ofertę tureckiego klubu, aby postawić kolejny krok w swojej karierze i rozwinąć umiejętności. Tak się jednak złożyło, że do drużyny dołączyła także Melissa Vargas, która wygrała rywalizację z Polką i zepchnęła ją do roli rezerwowej.

Stysiak nie grała więc w zeszłym sezonie zbyt wiele. Trudno oczekiwać, aby sytuacja diametralnie się odmieniła - kilka dni temu klub poinformował, że Vargas przedłużyła kontrakt, i to aż o trzy lata. Włodarze drużyny wyraźnie chcą budować przyszłość na pochodzącej z Kuby reprezentantce Turcji.

Według doniesień portalu voleybolmagazin.com, Stysiak nie pozostanie wobec tego w Stambule. Polka ma wkrótce odejść do innego klubu, ale co ciekawe - w obrębie tej samej ligi. Ofertę zawodniczce złożył już rzekomo klub Turk Hava Yollari.

Ostateczną decyzję poznamy zapewne w najbliższych tygodniach.