Kto wygra finał EURO 2024? Są przewidywania

W niedzielę zakończą się piłkarskie mistrzostwa Europy. W finale czempionatu Starego Kontynentu naprzeciwko siebie staną reprezentacje Hiszpanii i Anglii. Kibice na całym świecie zastanawiają się, która drużyna przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Na ten temat dyskutowali również eksperci w programie Cafe Euro Cast.

Prowadzący niedzielny odcinek Przemysław Iwańczyk zapytał swoich gości, która reprezentacja zgarnie prestiżowe trofeum. Według Macieja Żurawskiego w finale lepsi okażą się Hiszpanie, którzy wygrają mecz 3:2. Marek Citko również uważa, że po triumf sięgną zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego, zwyciężając 2:0.

Na temat nadchodzącego meczu wypowiedział się także Tomasz Hajto.

- 3:3, a potem to nie wiem, co może się stać. Chcę obejrzeć mecz, w którym będzie się coś działo. Hiszpania zasługuje na to, żeby zdobyć mistrzostwo Europy - powiedział były reprezentant Polski.