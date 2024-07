Istotna zmiana przed finałem Euro. Co teraz w przypadku remisu?

Klasyfikacja strzelców podczas tegorocznego Euro jest niezwykle wyrównana. Na jej czele znajdują się wspomniany już Olmo, Harry Kane, Cody Gakpo, Georges Mikautadze, Jamal Musiala i Ivan Schranz. Spośród tych piłkarzy szansę na poprawienie swojego dorobku bramkowego mają jedynie Olmo i Kane, którzy zagrają w niedzielnym finale.

ZOBACZ TAKŻE: Nowy trener chwali Polaka. "Doskonały nabytek"

Dotychczas w przypadku remisu o tym, który piłkarz zostanie królem strzelców, decydowało to, ile asyst zanotował podczas mistrzostw. W ten sposób wyłoniono zdobywcę nagrody m.in. w 2021 roku, kiedy Cristiano Ronaldo i Patrick Schick zdobyli po 5 bramek. Wyróżnienie powędrowało wtedy do Portugalczyka, który zanotował również jedną asystę. Podobna sytuacja miała miejsce również na polsko-ukraińskim Euro w 2012 roku, kiedy nagrodzony został Fernando Torres, chociaż tyle samo bramek co on zdobyli Mario Balotelli, Alan Dżagojew, Mario Gomez, Mario Mandżukić i Cristiano Ronaldo. Jeśli w asystach też byłby remis, to królem strzelców zostałby ten piłkarz, który spędził podczas mistrzostw najmniej czasu na boisku.

Teraz UEFA zdecydowała, że w przypadku remisu nagroda zostanie podzielona pomiędzy wszystkich piłkarzy, którzy strzelili najwięcej bramek. Bez patrzenia na asysty i czas spędzony na placu gry. Oznacza to, że jeśli Olmo i Kane nie zdobędą bramki w finale, to korona króla strzelców po raz pierwszy w historii przypadnie sześciu zawodnikom.

Tegoroczne Euro nie obfitowało w wybitne popisy strzeleckie. Jeśli trzy bramki wystarczą do sięgnięcia po koronę króla strzelców, to będzie to najniższy wynik od 2012, kiedy w mistrzostwach brało udział jeszcze 16 drużyn. Podczas zmagań na niemieckich boiskach mogliśmy za to obejrzeć rekordową liczbę goli samobójczych. Bramkarze dotychczas wyjmowali piłkę z siatki, po tym jak została tam skierowana przez ich kolegów, aż 10 razy.

MiK