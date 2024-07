Wielki powrót polskich siatkarzy! Mamy medal mistrzostw Europy!

Biało-Czerwoni przeszli przez fazę grupową jak burza, notując komplet zwycięstw i nie tracąc przy tym ani jednego seta. Polscy siatkarze pokonali kolejno: Hiszpanów, Węgrów i... Holendrów, którzy jednak wyjątkowo wysoko zawiesili naszej drużynie poprzeczkę, zmuszając Biało-Czerwonych do gry na przewagi w aż dwóch setach.

ZOBACZ TAKŻE: Egipcjanie postraszyli ekipę Winiarskiego! Ważne rozstrzygnięcie w Memoriale Wagnera

Niestety, w starciu o awans do wielkiego finału mistrzostw Europy podopieczni trenera Dariusza Luksa musieli uznać wyższość Włochów. Zawodnicy z Italii bezlitośnie wykorzystywali każdy błąd Polaków, a prawdziwy popis dali w czwartym secie, w którym odwrócili losy partii, choć przegrywali już 15:21!

W meczu o brąz Biało-Czerwoni zmierzyli się z dobrze im znanymi z fazy grupowej Holendrami. "Pomarańczowi" rozpoczęli pierwszego seta od prowadzenia 2:0, ale ekipa Dariusza Luksa szybko odrobiła stratę i dzięki dobrym atakom Tytusa Nowika i Piotra Śliwki to Polska prowadziła 5:3. Do stanu 10:10 gra była dość wyrównana, ale wówczas nasi rywale, w szeregach których błyszczeli Jelle Bosma, Beau Wortelboer i Guus Boer, odskoczyli na 3 punkty, a następnie spokojnie kontrolowali grę, zwiększając momentami przewagę do 4, a nawet 5 "oczek" (17:22, 18:23). Ostatecznie pierwsza część meczu zakończyła się wygraną "Oranje" 25:21.

Początek drugiej części spotkania należał do Holendrów, którzy doskonale odrobili pracę domową z fazy grupowej. Młodzi siatkarze "Oranje" nie tylko dwukrotnie złapali Biało-Czerwonych na bloku, ale i zaserwowali dwa asy, co przełożyło się na szybkie czteropunktowe prowadzenie (8:4, 9:5). Ataki Nowika i Śliwki pozwoliły Polakom zbliżyć się do przeciwników na jeden punkt (8:9), ale Biało-Czerwoni nie potrafili podtrzymać dobrej passy i po chwili znów przegrywali trzema "oczkami" (10:13). Nasi siatkarze odzyskali jednak odpowiedni rytm i doprowadzili do wyrównania (22:22), ale końcówka znów należała do "Pomarańczowych", którzy zdobyli trzy kolejne punkty i wygrali tę partię 25:22. Kluczem była przede wszystkim dobra gra blokiem - po dwóch partiach Holendrzy wygrywali w tym elemencie z ekipą trenera Luksa 8:2...

W trzecim secie Polacy zdołali wreszcie narzucić rywalom swój styl gry, a Nowik i Śliwka raz po raz "wbijali gwoździe" w holenderską część parkietu. Nasz zespół odskoczył przeciwnikom na 8 punktów (17:9) i takiej przewagi po prostu nie mógł już zmarnować. Podopieczni Dariusza Luksa nie tylko jej nie zmarnowali, ale - w końcówce seta - jeszcze ją powiększyli, gromiąc ekipę "Oranje" 25:15.

Czwarta odsłona meczu również rozpoczęła się od świetnej gry Polaków, u których dobrze funkcjonował nie tylko atak, ale i (jak się później okazało - tylko na początku) blok. "Biało-Czerwoni" błyskawicznie wyszli na czteropunktowe prowadzenie (6:2, 8:4) i mimo wysiłków zdecydowanie najlepszego w ekipie "Oranje" Thomasa Sleurinka utrzymywali bezpieczną przewagę aż do stanu 12:7. Pięciopunktowe prowadzenie najwyraźniej uśpiło naszą drużynę, gdyż od tego momentu Holendrzy zaczęli odrabiać straty, a po punktowych atakach Youriego Ebbelaara i blokach Wortelboera zmniejszyli dystans do zaledwie punktu! Na szczęście w decydujących momentach tego seta to Polacy zachowali zimną krew i wygrali 25:21, doprowadzając do tie-breaka.

W decydującej partii podopieczni Dariusza Luksa szybko odskoczyli rywalom na trzy punkty (6:3), ale "Pomarańczowi" nie zamierzali odpuszczać i zmniejszyli dystans do jednego "oczka". Znakomita gra najlepiej punktującego w naszej ekipie Nowika sprawiła, że Polacy odzyskali trzypunktową przewagę. Holendrzy, chcąc jeszcze myśleć o zwycięstwie, musieli bardziej ryzykować, przez co wzrastało również ryzyko popełnienia błędu. "Biało-Czerwoni" skrzętnie wykorzystywali zaś każdą pomyłkę rywali i to oni - po zwycięstwie 15:9 - cieszyli się ze zwycięstwa i brązowego medalu mistrzostw Europy U-22!

Najwięcej punktów dla naszej ekipy zdobyli Tytus Nowik (26) i Piotr Śliwka (19). W szeregach Holendrów najlepiej punktującym graczem był Thomas Sleurink (20).

Mistrzostwa Europy U-22 - mecz o 3. miejsce

Polska - Holandia 3:2 (21:25, 22:25, 25:15, 25:21, 15:9)

Polska: Majchrzak (13), Szymendera (11), Kubicki (1), Nowik (26), Śliwka (11), Nowak (3), Granieczny (libero) oraz Hawryluk (libero), Kufka, Puczkowski (1), Biliński i Zawadzki;



Holandia: Wortelboer (9), Van Der Pijl (3), Bosma (7), Boer (9), Sleurink (20), Ebbelaar (17), Talbott (libero) oraz Van Bladel, Merkx, Versteegen (1) i Hanemaaijer (1).