Hajto stanowczo po finale Euro 2024. "Selekcjoner to jest selekcjoner"

W poniedziałkowy poranek eksperci Polsatu Sport po raz ostatni omawiali najważniejsze wydarzenia Euro 2024 w programie Cafe Euro Cast. Wśród gości programu znalazł się m.in. Tomasz Hajto. 60-krotny reprezentant Polski wskazał, kto oczarował go podczas mistrzostw.

Hajto za jedną z najjaśniejszych postaci turnieju uznał selekcjonera reprezentacji Hiszpanii – Luisa de la Fuente. Ekspert Polsatu Sport nie zgadzał się z powszechną narracją dotyczącą Hiszpana.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpania mistrzem Europy!

- Nie zgadzam się z tym, że było ryzyko związane z zatrudnieniem de La Fuente. My mamy w Polsce takie spojrzenie, że selekcjonerem musi być ktoś, kto ma doświadczenie z piłki klubowej. Ja uważam, że był on był najbardziej doświadczony, bo prowadził grupy młodzieżowe i z nimi wygrywał. Selekcjoner to jest selekcjoner – powiedział Hajto.

60–krotny reprezentant Polski podkreślał, że praca trenera klubowego i selekcjonera reprezentacji to dwa zupełnie inne zawody.

- W czym mu pomoże doświadczenie z piłki klubowej w reprezentacji, jak to jest zupełnie inna praca? Nie wiem, czy nie powinno być innego kursu trenerskiego na trenera piłki klubowej i reprezentacji – mówił były reprezentant Polski.

Ekspert Polsatu podkreślił także, jak wiele udało się osiągnąć Hiszpanowi.

- Stworzył super drużynę, mechanizm, uśmiech, radość i przede wszystkim wygrała piłka - zakończył Hajto

Swoje plusy Euro 2024 wskazał również Maciej Żurawski. Na liście zawodników, których gra spodobała się byłemu kapitanowi reprezentacji, znaleźli się m.in. Lamine Yamal, Nico Williams, Jamal Musiala i Dani Olmo.

- Młodość, młodość to mi się podobało w tym turnieju. Odważna w swoim działaniu. Bardzo lubię piłkarzy, którzy potrafią wchodzić w pojedynki jeden na jeden i je wygrywać, mają taką lekkość w swoim działaniu - podkreślił Żurawski.

MiK