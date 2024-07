Fabian Marozsan zmierzy się z Holgerem Rune w turnieju ATP 500 w Hamburgu. Będzie to jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań 1/16 finału. Relacja live i wynik na żywo z meczu Fabian Marozsan – Holger Rune na Polsatsport.pl.

Turniej rangi ATP 500 w niemieckim Hamburgu zapowiada się niezwykle ciekawie. W gronie zawodników, którzy rozpoczęli zmagania od 13 lipca, są m.in. Alexander Zverev – zwycięzca turnieju sprzed roku, Sebastian Baez, Francisco Cerundolo czy Arthur Fils. Jednym z faworytów do końcowego triumfu jest na pewno norweski tenisista, Holger Rune. Turniej potrwa do 26 lipca, kiedy to odbędzie się wielki finał.

Rune zmagania w Wimbledonie zakończył w ćwierćfinale, w którym musiał uznać wyższość Novaka Djokovicia. W tamtym spotkaniu padł wynik 3:0 dla Nole.

Rywalem Rune będzie niezwykle ambitny zawodnik z Węgier, Fabian Marozsan. Tenisista zajmuje obecnie 45. lokatę w rankingu ATP. Na kortach w Londynie odpadł już w pierwszej rundzie, ulegając 3:1 Janowi-Lennardowi Struffowi. Węgier zapewne będzie chciał się pokazać z lepszej strony w Hamburgu.

Obaj panowie grali tylko raz ze sobą. W marcu br. starli się w 1/32 finału ATP Masters 1000 w Miami. Wówczas górą był zawodnik z Węgier, który pokonał Rune 2:0. Oddając po jednym gemie w każdym secie. Jak wynik będzie tym razem? Czy Rune weźmie rewanż za poprzednią porażkę?

Relacja live i wynik na żywo meczu Fabian Marozsan – Holger Rune na Polsatsport.pl.

KG