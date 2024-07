Ważna ceremonia tuż przed wylotem do Paryża. Znamy plany polskich olimpijczyków

Attache prasowa, w rozmowie z Polsatem Sport, wspomniała przede wszystkim o logistyce.

- Już ogłosiliśmy skład olimpijski reprezentacji na igrzyska w Paryżu. Teraz czekają nas wielkie uroczystości. 18 lipca o godz. 16:00 oraz 22 i 23 lipca o godz. 10:00 odbędą się ślubowania w Centrum Olimpijskim. Pierwsze ślubowanie w Paryżu już 26 lipca, będzie na nim Anita Włodarczyk – nadmieniła.

Kochaniak-Roman podała również, kiedy nasi reprezentanci wylecą do Paryża.

- Pierwsze wyloty będą już po ślubowaniach, czyli 22, 23 i 25 lipca – dodała.

Na koniec wspomniała o przygotowaniach kadry olimpijskiej do igrzysk.

- Chcemy, żeby nasza kadra przygotowywała się Polsce, a następnie przed startem udała się do Paryża. Chcemy, żeby nie było im gorąco, by mogli odpoczywać. Będą mieli do dyspozycji gry planszowe, telewizory – skwitowała Kochaniak-Roman.

KG