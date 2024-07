Reprezentacja Polski siatkarek pokonała Dominikanę 3:0 w swoim pierwszym meczu podczas Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej. Każdy set to absolutna dominacja biało-czerwonych, które są na ostatniej prostej przygotowań do igrzysk w Paryżu.

Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej tym razem rozgrywany jest w Mielcu. Hala sportowo-widowiskowa MOSiR gości przygotowujące się do igrzysk olimpijskich w Paryżu reprezentacje Polski, Serbii, Dominikany i Francji.

Polskie siatkarki w pierwszym meczu turnieju miały zmierzyć się we wtorek 16 lipca z Dominikaną. Przystępując do spotkania, biało-czerwone znały już wynik premierowego starcia memoriału, w którym Serbki rozbiły Francję 3:0.

Podopieczne Stefano Lavariniego również zaczęły od... 3:0 w pierwszym secie, a później konsekwentnie budowały przewagę. Rywalki regularnie były odrzucane od siatki skuteczną zagrywką. W pewnym momencie trener Lavarini, widząc wyraźną przewagę swoich zawodniczek, zdecydował się na ciekawy manewr. Wpuścił na parkiet nominalną libero Marię Stenzel jako pełnoprawną zawodniczkę. Manewr się udał - Stenzel dobrze przyjęła kilka piłek w drugiej linii i za chwilę opuściła boisko. Polki zaś pewnie dążyły do wygranego seta, który ostatecznie zakończył się triumfem 25:18.

W drugiej partii sprawy potoczyły się tylko nieco wolniej. Prowadzenie 8:4 znowu nie byłoby możliwe bez dobrej zagrywki i skutecznej w kontrataku Magdaleny Stysiak. Lekkie rozluźnienie dopadło nasze zawodniczki w środkowej fazie seta. Rywalki były nawet blisko złapania wynikowego kontaktu, ale czujność Wołosz i Korneluk nie pozwoliły na skuteczny powrót. Tym razem końcówka była zabójcza w wykonaniu Polek, które wygrały partię 25:19.

Dominikanki przeniosły dobrą dyspozycję z poprzedniego seta na trzecią odsłonę i długo prowadziły z gospodyniami. Po asie serwisowym kończącej karierę po igrzyskach Bethanii de la Cruz było już 3:6. Zawodniczki z Karaibów nie zwalniały tempa i chwilę później miały już cztery punkty przewagi. Dopiero to było dzwonkiem alarmowym dla Polek, które dzięki błędom rywalek zdobyły prowadzenie 13:12. Na długi moment na parkiecie pojawiła się Malwina Smarzek i to między innymi ona wiodła prym w ataku reprezentacji Polski. Set niemal do samego końca był jednak zacięty. Dopiero po 20 punkcie odjechaliśmy Dominikankom, a ostatniego seta zwyciężyliśmy 25:20.

Środa będzie dniem przerwy w memoriale. W czwartek reprezentacja Polski podejmie w Mielcu Francuzki.

Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej to turniej towarzyski, który jest poświęcony pamięci zmarłej w 2008 roku siatkarki reprezentacji Polski, dwukrotnej mistrzyni Europy (2003, 2005). Pierwsza edycja została zorganizowana w 2009 roku. W większości edycji rywalizowały w nim drużyny klubowe. Poprzedni Memoriał rozegrany w 2023 roku wygrał ŁKS Commercecon Łódź.

Polska - Dominikana 3:0 (25:18, 25:19, 25:20)

Polska: Wołosz, Mędrzyk, Łukasik, Korneluk, Jurczyk, Stysiak, Szczygłowska (libero) oraz Wenerska, Stenzel, Smarzek

Dominikana: B. Martinez, G. Gonzalez, Eve, J. Martinez, Niverka, Pena, Castillo (libero)

Polsat Sport