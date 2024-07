Potencjał na medale IO? Jędrzejczak ma wielkie nadzieje

Była wybitna zawodniczka jest świadoma, z jaką presją wiąże się przyznawanie medali sportowcom przed startem.

ZOBACZ TAKŻE: Wylosowane! Na kogo trafiły polskie drużyny w Lidze Mistrzyń?

- Jako prezes powinnam mówić o medalach, ale jako była zawodniczka wiem, że wieszanie medali na szyi jest bardzo zobowiązujące. Cieszę się, że mamy potencjał na bardzo dobre miejsca w finałach – powiedziała Jędrzejczak.

Uważa też, że paryskie igrzyska mogą być bardzo udane dla polskich pływaków.

- Jeśli powiem, że mamy potencjał na trzy albo cztery medale, to niektórzy powiedzą, że wieszam medale na szyi, ale my mamy taki potencjał. To będzie duże wyzwanie, ale wierzę, że jesteśmy to w stanie zrealizować – oceniła medalistka olimpijska z Aten.

Jędrzejczak wskazała również, z jakimi zawodnikami wiążę największe oczekiwania.

- Na pewno, jeśli chodzi o medale, liczę na Katarzynę Wasick, Jakuba Majerskiego, Krzysztofa Chmielewskiego i Ksawerego Masiuka. To są nasze potencjalne osoby do medali. Liczę również na sztafety – stwierdziła.

Otylia Jędrzejczak to najbardziej utytułowana zawodniczka w historii polskiego pływania. Sięgała ona m.in. po złoty medal na igrzyskach w Atenach. Była sportsmenka powiedziała, na co powinni zwrócić uwagę młodzi zawodnicy startujący w Paryżu.

- Przede wszystkim nie podchodzić do tego jak do nie wiadomo jakiej wielkiej imprezy, tylko trochę większych mistrzostw Polski. Wtedy głowa jest spokojna i wiele dobrego może się zdarzyć. Trybuny w Paryżu będą ogromne. Na pływalni zasiądzie 17 tysięcy widzów. To może pomóc, ale może też przeszkodzić. Wierzę, że pomoże – powiedziała Jędrzejczak.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MiK