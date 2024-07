Zdobyć upragnione złoto. Kajakarstwo polską nadzieją na sukcesy w Paryżu

W historii polskich startów na igrzyskach olimpijskich kajakarze i kajakarki zdobyli aż 22 medale, z czego zdecydowaną większość w najnowszej historii. Od igrzysk w Seulu w 1988 roku Biało-Czerwoni z każdych olimpijskich zmagań wracają przynajmniej z jednym krążkiem. W XXI wieku zdobywały je jednak wyłącznie kobiety - słynne "Atomówki" trenera Tomasza Kryka, które i tym razem będą w gronie kandydatek do podium.

- Wiadomo, że mamy mocniejsze typy, takie jak grupa "Atomówek", która od kilkunastu lat praktycznie co roku potwierdza swoją najwyższą światową klasę. To właśnie z dziewczynami wszyscy wiążą największe szanse, ale pozostałe osady są na takim poziomie, że naprawdę mogą walczyć o medale. Myślę, że jeśli przywieziemy 2-3 krążki, to będzie świetnie, ale może ich być więcej - powiedział Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.

Karolina Naja, nasza najbardziej utytułowana kajakarka, która z igrzysk olimpijskich przywiozła już cztery medale (srebro i trzy brązowe), zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak bardzo całe środowisko kajakowe pragnie wreszcie dołożyć do 8 srebrnych i 14 brązowych medali olimpijskie złoto.

- O złotym medalu słyszę od 13 lat. Zawsze była presja w naszym środowisku kajakowym, że brakuje tego krążka. Słyszałam to przed Londynem i słyszę to teraz, więc niespecjalnie na to reaguję. Zawsze wolę podchodzić do tego na zasadzie dobrego startu, a dobry start daje dobry wynik - odparła ze spokojem Naja.

W podobnym tonie wypowiedziała się również Anna Puławska, dwukrotna medalistka igrzysk olimpijskich.

- Chciałabym popłynąć swój wyścig. Wierzę w to, że będziemy dobrze przygotowane. O to akurat nie muszę się martwić. Jeżeli będzie zdrowie, to sobie poradzimy, cokolwiek by się nie wydarzyło podczas zawodów - podkreśliła Puławska.

Z Tokio kajakarki wróciły z dwoma medalami: srebrnym w dwójce i brązowym w czwórce. Jak będzie w Paryżu? Rywalizacja w tej dyscyplinie potrwaj od 27 lipca do 10 sierpnia. Areną zmagań będzie National Olympic Nautical Stadium of Ile-de-France, Vaires-sur-Marne.