Najliczniejsi na igrzyskach! Ich jest najwięcej w polskiej reprezentacji

Wśród 231 sportowców, w tym 18 w roli rezerwowych, powołanych przez Polski Komitet Olimpijski do reprezentacji na igrzyska w Paryżu największe jest grono lekkoatletów, które liczy 65 osób. Po jednym przedstawicielu mają: golf, łucznictwo, podnoszenie ciężarów i triathlon.

Drugą pod względem liczebności grupą będą siatkarki i siatkarze, a łącznie z duetem plażowiczów będzie to 26 osób. 22 osoby będą reprezentować Polskę w pływaniu, także na otwartym akwenie, i skokach do wody. 15 zawodniczek i zawodników wysyła do Paryża kolarstwo, a 14 - po wykreśleniu z listy podejrzanej o doping kanadyjkarki Doroty Borowskiej - kajakarstwo.

W porównaniu z Tokio, gdzie wystartowało 211 biało-czerwonych, zabraknie m.in. przedstawicieli gimnastyki i taekwondo.



Liczba przedstawicieli poszczególnych dyscyplin w reprezentacji Polski na igrzyska w Paryżu:

lekkoatletyka 59+6 rezerwowych

siatkówka 24+2

pływanie/skoki do wody/otwarty akwen 22

kajakarstwo/górskie 14

kolarstwo/torowe/górskie 13+2

jeździectwo 12+3

żeglarstwo 10

szermierka 9+3

wioślarstwo 6+1

strzelectwo 7

tenis 6

boks 5

zapasy 5

tenis stołowy 4+1

judo 4

koszykówka 3x3 4

pięciobój nowoczesny 4

siatkówka plażowa 2

wspinaczka sportowa 2

golf 1

łucznictwo 1

podnoszenie ciężarów 1

triathlon 1

łącznie: 213+18=231

IM, PAP