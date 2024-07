Ważne słowa ministra sportu. "Chcemy urealnić stypendia dla sportowców"

W trakcie przemówienia ministra padły deklaracje, na które czekało wielu sportowców. Obiecał on zmianę przepisów dotyczących przyznawania stypendiów dla sportowców. Sławomir Nitras rozwinął swoją myśl w rozmowie z Polsatem Sport.

- Chcielibyśmy urealnić stypendia sportowe. One faktycznie nie odpowiadają dzisiejszym oczekiwaniom. Kwotę bazową zmieniano ostatni raz w roku 2005. My to zmieniliśmy. Rada ministrów przychyliła się do mojego wniosku - powiedział minister.

Aby zmiany, które pomogą wielu sportowcom, skupić się na tym, co najważniejsze, weszły w życie, potrzebna jest jeszcze zgoda sejmu.

- W przyszłym tygodniu posiedzenie sejmu, mam nadzieję, że większość sejmowa podzieli nasze zdanie i zmienimy przepisy. One powinny spowodować, że stypendia dla tych, którzy w Biało-Czerwonych barwach zdobywają medale, wzrosną o 30% - zadeklarował Sławomir Nitras.