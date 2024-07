Nadal się nie zatrzymuje. Druga wygrana Hiszpana

Grający z "dziką kartą" Hiszpan Rafael Nadal, który przygotowuje się do ostatnich igrzysk olimpijskich w karierze, pokonał rozstawionego z "piątką" Camerona Norrie 6:4, 6:4 i awansował do ćwierćfinału turnieju ATP na kortach ziemnych w szwedzkim Bastad.

38-letni Nadal rozgrywa prawdopodobnie ostatni sezon w karierze. Utytułowany tenisista stara się wrócić do formy po tym, jak stracił cały ubiegły rok i początek obecnego z powodu kontuzji. Jego celem jest start w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które odbędą się na ulubionych ziemnych kortach Hiszpana w kompleksie im. Rolanda Garrosa. To tam co roku rozgrywany jest wielkoszlemowy French Open, którego zawodnik z Majorki jest rekordowym, 14-krotnym triumfatorem, ale w tym sezonie odpadł w 1. rundzie.

By skupić się na przygotowaniach do igrzysk Nadal zrezygnował z udziału w wielkoszlemowym Wimbledonie, odbywającym się na nawierzchni trawiastej, a zdecydował się przyjąć od organizatorów zaproszenie do imprezy w Bastad.

Na otwarcie pokonał 261. w klasyfikacji tenisistów Hiszpan pokonał syna legendarnego Bjoerna Borga - Leo 6:3, 6:4, a w czwartek poradził sobie z dużo wyżej notowanym rywalem.

- To miłe uczucie. Gram dobry tenis, choć powinienem być jeszcze bardziej agresywny - podkreślił Nadal po zwycięstwie nad Norriem.

W ćwierćfinale rywalem zawodnika z Majorki będzie rozstawiony z numerem czwartym Argentyńczyk Mariano Navone (36. ATP).

Wynik meczu 2. rundy:

Rafael Nadal (Hiszpania) - Cameron Norrie (W. Brytania) 6:4, 6:4

