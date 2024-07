Sabalenka ogłosiła przełomowe informacje. Wiemy, kiedy wróci na kort!

To była jedna z największych absencji tegorocznego Wimbledonu. Aryna Sabalenka to tenisistka, która wielokrotnie udowadniała, że turnieje wielkoszlemowe są dla niej priorytetem. Sam bilans urodzonej w Mińsku tenisistki robił wrażenie. Poza ostatnim Roland Garros Sabalenka w pięciu poprzednich turniejach rangi wielkoszlemowej docierała co najmniej do półfinału. Dwa z nich wygrała. Oba na kortach w Melbourne.

Kontuzja prawego barku, jakiej Sabalenka nabawiła się w trakcie zmagań na kortach trawiastych w Berlinie, uniemożliwiła jej występ w Wimbledonie. Białorusinka nie informowała jednak mediów o tym, jak długo może potrwać jej absencja od tenisa.

Jeszcze w czerwcu trzecia rakieta świata ogłosiła dziennikarzom, że nie weźmie udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Białorusinka jako powód podała fakt, że kalendarz tenisowy jest wystarczająco naładowany, a zmiana nawierzchni i powrót na mączkę nie jest jej priorytetem.

Walka z kontuzją i z czasem przyniosła efekt. W czwartek okazało się, że Sabalenka weźmie udział w turnieju w Waszyngtonie, o czym poinformowała na swoim koncie w serwisie Instagram.

Impreza Mubadala Citi DC Open odbędzie się w trakcie trwania paryskiej olimpiady. Czy to oznacza, że Sabalenka z miejsca stała się główną faworytką do zwycięstwa w całej imprezie?

Niekoniecznie. W Waszyngtonie zagrają również inne gwiazdy tenisa, które nie zdecydowały się wziąć udziału w igrzyskach olimpijskich. Wśród nich są Brytyjka Emma Raducanu, Tunezyjka Ons Jabeur czy Rosjanki Daria Kasatkina, Anna Kalinska i Ludmiła Samsonowa. W turnieju udział wezmą także reprezentantki gospodarzy Madison Keys, Sofia Kenin i Sloane Stephens.