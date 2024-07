Oli "The Spartan" Thompson jest przekonany, że 9 sierpnia zostanie nowym mistrzem Babilon MMA w wadze ciężkiej. Starcie dawnego rywala Mariusza Pudzianowskiego z potężnym Marcinem Sianosem będzie walką wieczoru gali Babilon MMA 46 w Międzyzdrojach. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Sympatykom MMA walki Sianos vs Thompson nie trzeba dodatkowo reklamować – obaj dysponują nokautującym uderzeniem i od pierwszych sekund próbują zniszczyć przeciwnika. Były brytyjski strongman to niezwykle doświadczony fighter, mający na koncie kilkadziesiąt zawodowych pojedynków. Występował w UFC, Bellatorze i KSW, był także mistrzem FEN w królewskiej kategorii po znokautowaniu w 1. rundzie Szymona Bajora. Łącznie Oli ma na koncie 7 wygranych z polskimi zawodnikami.

– To prawda, że bardzo dobrze radzę sobie z Polakami. Jestem przekonany, że Marcin Sianos dołączy do długiej listy moich ofiar – mówi 44-letni Oli Thompson.

– Przy naszych stylach walki szanse na efektowny nokaut są bardzo wysokie. Zawsze wolę wygrywać w ten sposób i nie zostawiać żadnych wątpliwości. Mam mocne uderzenie, ale mój rywal również potrafi przywalić. Fani powinni się spodziewać ekscytującej i eksplozywnej walki, ile ona nie potrwa. Dysponuję techniką, która pozwala mi nie polegać wyłącznie na sile i to powinno zrobić różnicę. Zamierzam zdobyć ten lśniący pas. Bez wybiegania zbyt daleko w przyszłość, do końca lata stoczę jeszcze walkę w boksie, a w końcówce roku chcę już bronić mistrzowskiego pasa Babilonu z najlepszym rywalem, jakiego będą w stanie zaproponować – kończy "The Spartan".

Karta walk gali Babilon MMA 46 w Międzyzdrojach:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze ciężkiej (do 120 kg): 5 x 5 min – Marcin Sianos (8-7) vs Oli Thompson (22-16)

Co-main event w wadze półciężkiej (do 93 kg): 3 x 5 min – Sylwester Kołecki (5-0) vs Kamil Stachura (1-0-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg): 3 x 5 min – Samuel "SamKO" Vogt (5-2) vs Artur Niebrzydowski (3-3)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg): 3 x 5 min – Kamil Kraska (10-3) vs Matias „El Dragon” Juarez (15-9-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg): 3 x 5 min – Rafał "Kaszana" Lewoń (15-10) vs Szymon Herrmann (2-0)

Walka w wadze średniej (do 84 kg): 3 x 5 min – Yehor Oliinyk (debiut) vs Krzysztof Sowa (3-1)

Walka w wadze piórkowej (do 66 kg): 3 x 5 min – Hubert Wybierała (1-0) vs Krystian Głażewski (3-0)

Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg): 3 x 3 min – Kacper Mioduszewski vs Marcin Budnik

Walka semi-pro w wadze półciężkiej (do 93 kg): 3 x 3 min – Daniel Hronda vs Piotr Chudzik

Gala Babilon MMA 46 odbędzie się 9 sierpnia w Międzyzdrojach. Transmisja w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie oraz w Polsat Box Go.

