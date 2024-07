Gdzie obejrzeć mecz Polska - Serbia?

Polskie siatkarki zagrają z Serbkami w ostatnim spotkaniu Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej. Kiedy mecz? Gdzie obejrzeć? Kto wygra cały turniej? Transmisja meczu Polska - Serbia w TV4, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

To będzie starcie o zwycięstwo w całym memoriale. Póki co Polki radzą sobie w nim świetnie. Wygrały oba dotychczasowe spotkania: z Dominikaną oraz Francją. Nie straciły przy tym nawet seta i prowadzą w klasyfikacji turnieju.

Postawienie kropki nad "i" może być jednak bardzo trudne. Serbki to aktualne mistrzynie świata i wicemistrzynie Europy. Poprzeczka jest zatem postawiona bardzo wysoko. Nie jest to jednak zespół nie do pokonania. W czwartek siatkarki z Półwyspu Bałkańskiego uległy po tie-breaku Dominikankom.

Polki w tym sezonie również znalazły sposób na drużynę prowadzoną przez Giovanniego Guidettiego. W początkowej fazie tegorocznej Ligi Narodów ograły je 3:1. Czy i tym razem wygrają?

Kiedy mecz Polska - Serbia? Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska - Serbia w TV4, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:30.