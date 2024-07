Przewrócił się i wygrał punkt na siedząco. Co za zagranie tenisisty! (WIDEO)

W Szwajcarii o tytuł grają m.in. Stefanos Tsitsipas i Felix Auger-Aliassime. Jest to jeden z ostatnich turniejów przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich. Co więcej, w Gstaad rywalizacja toczy się na kortach ziemnych - tak jak będzie to w Paryżu.

W jednym z ćwierćfinałów przyszło rywalizować Quentinowi Halysowi oraz Gustavo Heidemu. Francuz sprawił małą niespodziankę, wygrywając z wyżej notowanym Brazylijczykiem, ale nie sam wynik tego spotkania zostanie najbardziej zapamiętany.

Przy stanie 3:1 w pierwszym secie i 30:15 w piątym gemie doszło do niezwykłej akcji. Podczas wymiany Halys przewrócił się i wydawało się, że ta akcja jest już dla niego skończona. Nic bardziej mylnego. Brazylijczyk na siedząco odegrał piłkę wprost w róg kortu swojego rywala. Ten zdążył jeszcze dobiec, ale piłka po tej obronie wylądowała w aucie.

Chwilę po tym zagraniu Halys prowadził już 4:1. Pierwszą partię wygrał 6:1, a drugą - 7:5. W walce o finał zagra ze zwycięzcą pojedynku Jan-Lennard Struff - Tomas Martin Etcheverry.

Cała akcja w załączonym materiale wideo: