Dwóch Polaków na gali w Londynie! Gdzie obejrzeć?

W sobotę odbędzie się kolejna gala Cage Warriors. W stolicy Anglii do klatki wejdą między innymi Jawany Scott (4-1-0), Ryan Shelley (7-2-0) czy Thomas Paull (12-5-0).

Warto zaznaczyć, że podczas nadchodzącej gali zaprezentuje się dwóch Polaków. Kibice będą mogli podziwiać pojedynek Adriana Kępy (12-8-0), którego przeciwnikiem będzie Jordan Vucenic (12-2-0). Natomiast naprzeciwko Adama Biegańskiego (9-6-0) stanie James Webb (9-5-1).

Transmisja gali Cage Warriors 174 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 16:00.

Karta walk gali Cage Warriors 174:

Finał turnieju PrizeFighter

135 lb: Aidan Stephen/Alexander Loof vs Shirzad Qadrian/Weslley Maia

Karta główna:

159 lb: Jordan Vucenic (12-2-0) vs Adrian Kępa (12-8-0)

125 lb: Jawany Scott (4-1-0) vs Ger Harris (5-1-0)

205 lb: James Webb (9-5-1) vs Adam Biegański (9-6-0)

145 lb: Nik Bagley (4-1-0)vs Ryan Shelley (7-2-0)

145 lb: Milad Ahady (7-1-0) vs Thomas Paull (12-5-0)

Karta wstępna:

170 lb: Jamie Richardson (11-10-0) vs Rafael Aronov (5-5-0)

135 lb: Jimmy Quinn (2-1-0) vs Imad Bouamri (6-6-0)

135 lb: Tommy Brunning (1-0-0) vs Gheorghe Grozav (1-0-0)

170 lb: Craig Edwards (6-4-0) vs Sergio Gavinelli (5-2-0)

Półfinały turnieju PrizeFighter

135 lb: Aidan Stephen (10-4-0) vs Alexander Loof (6-1-0)

135 lb: Shirzad Qadrian (5-1-0) vs Weslley Maia (9-5-0)