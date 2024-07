Piłkarze Piasta Gliwice w niedzielę zagrają na wyjeździe z Cracovią w pierwszej kolejce ekstraklasy. „Każdy chce dobrze zacząć, dla nas to od lat nie jest prosta sprawa. Czujemy dodatkową motywację” – powiedział trener gliwiczan Aleksandar Vukovic. Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Piast Gliwice na Polsatsport.pl

Piast poprzednio wygrał w inauguracyjnej kolejce sześć lat temu w sezonie, który zakończył zdobyciem jedynego w swojej historii tytułu mistrzowskiego.

ZOBACZ TAKŻE: Polskie odkrycie Euro zmieni klub. Zagra w lidze tureckiej

- Śledziliśmy poczynania Cracovii w sparingach, w gruncie rzeczy będziemy dobrze przygotowani. To czy stabilność w naszym składzie stanowi nasz atut – dopiero się okaże – dodał trener.

Latem do drużyny dołączył jeden nowy zawodnik, młody obrońca Igor Drapiński w Wisły Płock.

- Nie jestem zwolennikiem tego, by robić na kimś wrażenie zatrudnianiem pięciu czy sześciu zawodników i o tym mówić. Okienko transferowe trwa, mamy na początek skład na pewno wystarczająco dobry, by podjąć rywalizację w ekstraklasie. To dla mnie najważniejsze – ocenił Vukovic.

Podkreślił, że o kadrze na jesień będzie można powiedzieć na początku września, po zakończeniu okresu transferowego.

W klubie latem nie było zmian w drużynie, doszło za to do sporych "przetasowań" we władzach. Zmieniła się rada nadzorcza, dyrektor sportowy, po kilku miesiącach "bezkrólewia" wybrano nowego prezesa – Łukasza Lewińskiego.

- Jestem świadom tych zmian, po okresie zawirowań mamy jasność, co jest dla wszystkich ludzi w klubie najważniejsze. Brak prezesa to nie była wymarzona sytuacja. Pierwsze wrażenia są korzystne, czujemy przypływ pozytywnej energii i wsparcia ze strony Łukasza Lewińskiego – podsumował trener.

Piast rozstał się z Bogdanem Wilkiem, który pracował tam przez 12 lat, a od 2018 roku pełnił funkcję dyrektora sportowego. Jego miejsce zajął Łukasz Piworowicz, wracający na to stanowisko po siedmiu latach. W ostatnim sezonie był koordynatorem kursu PZPN dla przyszłych dyrektorów sportowych.

W połowie kwietnia z funkcji prezesa klubu zrezygnował Grzegorz Bednarski i od tej pory Piastem kierowali przedstawiciele rady nadzorczej.

Początek niedzielnego meczu Krakowie o godzinie 15.45.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Piast Gliwice na Polsatsport.pl

PAP