Amerykanie nie mają wątpliwości. Złoto dla Świątek

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się już w piątek. Najlepsi sportowcy świata zjeżdżają nad Sekwanę, a kibice i dziennikarze z całego świata zastanawiają się, kto wróci do domu z medalami. Swoimi przewidywaniami co do rywalizacji tenisistów i tenisistek podzielił się magazyn Sports Illustrated. Amerykańscy dziennikarze nie mają wątpliwości, że ze złotym krążkiem z Paryża wróci Iga Świątek.

Koronny argumentem przedstawionym przez Amerykanów jest seria 21 meczów bez porażki na kortach Rolanda Garrosa, jaką może się pochwalić Świątek. Polka ostatni raz na arenie olimpijskich zmagań przegrała w 2021 roku, lepsza okazała się wtedy Greczynka Maria Sakkari. Od tego czasu tenisistka z Raszyna trzykrotnie wygrywała rozgrywany w tym samym miejscu wielkoszlemowy French Open,

W całej karierze Świątek przegrała w Paryżu tylko dwa razy. W swoim debiucie w 2019 roku, kiedy jako 18-latka odpadła w pierwszej rundzie i we wspomnianym meczu z Sakkari. Bilans polskiej tenisistki na paryskich kortach to imponujące 35-2.

Jeszcze bardziej imponująco wygląda bilans Świątek na kortach ziemnych. W tym roku na tej nawierzchni zanotowała tylko jedną porażkę. W finale turnieju WTA w Stuttgarcie przegrała po trzysetowym spotkaniu z Eleną Rybakiną. Od tego czasu, oprócz French Open, wygrała również turnieje w Rzymie i Madrycie.

W Paryżu zabraknie największej rywalki Świątek – Aryny Sabalenki. Pod jej nieobecność Amerykanie do zdobycia srebrnego medalu typują Coco Gauff. Trzecie miejsce według dziennikarzy Sports Illustrated ma zająć finalistka tegorocznych French Open i Wimbledonu – Jasmine Paolini.

Jeśli przewidywania dziennikarzy się sprawdzą, to nie będzie to jedyny medal, jaki Paolini przywiezie z Paryża. W parze z Sarą Errani ma ona wygrać w rywalizacji deblistek. Srebro ma przypaść ukraińskiej parze Nadia Kiczenok/Ludmyła Kiczenok. Po brąz sięgną amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula.

W rywalizacji panów Amerykanie do zwycięstwa typują Carlosa Alcaraza. Hiszpan wygrał w tym roku rywalizację singlistów podczas French Open, niedawno dołożył też do swojej kolekcji drugie w karierze zwycięstwo w Wimbledonie. Srebrnym medalistą ma zostać lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner. Trzecie miejsce na podium zajmie obrońca tytułu z Tokio Alexander Zverev. Według Amerykanów kolejny raz bez olimpijskiego złota do domu będzie musiał wrócić Novak Djokovic. Medal igrzysk z najcenniejszego kruszcu to jedyne trofeum, którego brakuje w bogatej kolekcji Serba.

W turnieju deblistów złoty medal również ma zgarnąć Alcaraz, który zagra w parze z Rafaelem Nadalem. Srebro zdobędą Niemcy Kevin Kravietz i Tim Putz, a brąz Chorwaci Nikola Metkić i Mate Pavić.

Niestety, z powodu kontuzji Huberta Hurkacza, w rywalizacji mężczyzn w podwójnej i pojedynczej nie wystąpią reprezentanci Polski.

Ewentualny medal zdobyty przez Świątek, byłby pierwszym olimpijskim "krążkiem" wywalczonym przez polskich tenisistów i tenisistki.

Przewidywania Sports Illustrated na igrzyska w Paryżu:

Singiel kobiet

Złoto – Iga Świątek (Polska)

Srebro – Coco Gauff (USA)

Brąz – Jasmine Paolini (Włochy)

Gra podwójna kobiet

Złoto – Jasmine Paolini/Sara Errani (Włochy)

Srebro – Nadia Kiczeno/Ludmyła Kiczenok (Ukraina)

Brąz – Coco Gauf/Jessica Pegula (USA)

Singiel mężczyzn

Złoto – Carlos Alcaraz (Hiszpania)

Srebro – Jannik Sinner (Włochy)

Brąz – Alexander Zverev (Niemcy)

Gra podwójna mężczyzn

Złoto – Carlos Alcaraz/Rafael Nadal (Hiszpania)

Srebro – Kevin Kravierz/Tim Putz (Niemcy)

Brąz – Nikola Metkić/Mate Pavić (Chorwacja)

MiK