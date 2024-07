Co z mikstem i deblem pod nieobecność Hurkacza na IO?

Hubert Hurkacz poinformował w poniedziałek, że nie wystąpi na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jak podaje Przegląd Sportowy Onet, Polski Związek Tenisowy potwierdził, że nieobecność Hurkacza na IO oznacza, iż we Francji nie wystąpi Jan Zieliński, a Iga Świątek nie weźmie w udziału w turnieju gry mieszanej.

Hurkacz, aktualnie siódmy zawodnik rankingu ATP, w meczu 2. rundy tegorocznego Wimbledonu z Francuzem Arthurem Filsem (4 lipca) doznał kontuzji kolana. Od tamtego momentu polski tenisista ścigał się z czasem, by móc zagrać w Paryżu, jednak tego wyścigu nie udało mu się wygrać. W poniedziałek 22 lipca poinformował w swoich mediach społecznościowych, że nie wystąpi na igrzyskach.

- Rehabilitacja naprawdę przebiega bardzo dobrze i cały czas idę do przodu, rozwijam się. Jednak podjęliśmy decyzję z teamem, że nie jestem w stanie zagrać w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Była to bardzo, bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem o tym, żeby reprezentować Polskę na igrzyskach i móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli - powiedział wrocławianin w krótkim wideo opublikowanym na Instagramie.

Ćwierćfinalista tegorocznego Australian Open w Paryżu miał wystąpić w singlu, w deblu z Janem Zielińskim oraz w grze mieszanej z Igą Świątek.

Brak występu Hurkacza w Paryżu niestety spowoduje niestety, że Zieliński, który niedawno w parze z Tajwanką Su-Wei Hsieh wygrał wimbledoński turniej gry mieszanej, w ogóle nie wystąpi we Francji, natomiast Świątek nie weźmie udziału w mikście. Przegląd Sportowy Onet informuje, że otrzymał potwierdzenie tych informacji z Polskiego Związku Tenisowego.

W przypadku Zielińskiego, który miał wystąpić na igrzyskach tylko w grze podwójnej, występ z innym polskim zawodnikiem nie jest możliwy. Poza Hurkaczem nie ma w rankingu ATP zawodnika z dostatecznie wysokim rankingiem, by polski debel zdobył kwalifikację.

Z kolei brak występu Zielińskiego w deblu spowoduje, że niemożliwa będzie jego wspólna gra ze Świątek w mikście - warunkiem występu w grze mieszanej jest bowiem udział w olimpijskim turnieju singla lub debla.

By Zieliński mógł zastąpić Hurkacza w duecie z liderką rankingu WTA, wrocławianin musiałby przystąpić z nim do rywalizacji deblowej, a następnie skreczować. Przegląd Sportowy Onet podaje, że taki scenariusz nie jest brany pod uwagę.

Paryskie zmagania tenisistów i tenisistek rozpoczną się 27 lipca i potrwają do 4 sierpnia. Polskę będą w nich reprezentować Iga Świątek, Magdalena Fręch (gra pojedyncza), Magda Linette (gra pojedyncza i podwójna) oraz Alicja Rosolska (gra podwójna).

