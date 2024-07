Nie tylko Hurkacz! Wicemistrzyni olimpijska z Tokio również nie zagra w Paryżu

Zwyciężczyni Wimbledonu 2023 oraz wicemistrzyni olimpijska z Tokio w grze pojedynczej pań opublikowała wpis na Instagramie, w którym podała przyczyny swojej decyzji.

"Bardzo mi przykro, ale ze względów zdrowotnych nie wezmę udziału w tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Miałam nadzieję do ostatniej chwili, że może chociaż zagram w deblu, ale problemy z rękami nie pozwalają mi wyjść na kort. Skupiam się teraz, by być w gotowości na US Open. Będę trzymała kciuki za wszystkich reprezentantów Czech we Francji" - napisała 25-latka.

Miejsce Vondrousovej w singlu zajmie Katerina Siniakova, natomiast w deblu w parze z Karoliną Muchovą zagra Linda Noskova.

Przypomnijmy, że urodzona w Sokolovie tenisistka dotarła do finału gry pojedynczej na poprzednich igrzyskach. Trzy lata temu w Tokio musiała jednak uznać wyższość Belindy Bencic. Ponadto Vondrousova ma na swoim koncie dwa zwycięstwa w turniejach rangi WTA. W 2017 roku triumfowała w estońskim Biel, natomiast w 2023 roku odniosła największy sukces w dotychczasowej karierze. Wówczas Czeszka okazała się najlepsza w wielkoszlemowym Wimbledonie.

Tenisowa rywalizacja w Paryżu rozpocznie się 27 lipca, a zakończy 4 sierpnia. Zawodnicy i zawodniczki będą rozgrywali swoje mecze na kortach Rolanda Garrosa, a zatem tam, gdzie największe triumfy święciła Iga Świątek. Polka jest jedną z faworytek singlowego turnieju pań.