Problemy w szeregach mistrzów Europy! UEFA rozpoczęła postępowanie

Powodem oskarżenia jest skandowanie przez piłkarzy cytatu "Gibraltar jest hiszpański" podczas świętowania tytułu mistrzów Europy 2024. Organ zarządzający europejską piłką nożną wyznaczył inspektora dyscyplinarnego, który ma ocenić potencjalne naruszenie przepisów dyscyplinarnych UEFA.

Morata i Rodri zostali oskarżeni o naruszenie ogólnych zasad postępowania oraz wykorzystywanie wydarzeń sportowych do manifestacji o charakterze niesportowym. Organ kontrolny, etyczny i dyscyplinarny UEFA (CEDB) podejmie decyzję w tej sprawie we właściwym na to czasie.

Cała sytuacja odbyła się 15 lipca na oczach dziesiątek tysięcy hiszpańskich kibiców w Madrycie, gdy piłkarze świętowali swój czwarty tytuł mistrzów Europy. Federacja Gibraltaru skarżyła się na zachowanie Hiszpanii, twierdząc, że "zauważyła niezwykle prowokacyjny i obraźliwy charakter świętowania zwycięstwa hiszpańskiej reprezentacji narodowej".

- W piłce nożnej nie ma miejsca na takie zachowania - dodano w komunikacie.

ŁO