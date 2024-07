Tenisistka Iga Świątek złożyła w środę ślubowanie w Domu Polskim w Paryżu. To pierwsza członkini polskiej reprezentacji olimpijskiej, która ślubowała w stolicy Francji. Liderka światowego rankingu miała także trening na korcie centralnym.

PKOl poinformował na swoich mediach społecznościowych, że Świątek złożyła ślubowanie w Domu Polskim. Zawodniczce towarzyszyli m.in. członkowie jej sztabu, na czele z trenerem Tomaszem Wiktorowskim.

Na nagraniu zamieszczonym przez PKOl widać, że tenisistka jest w świetnym humorze. Na miejscu czekał na nią m.in. szef polskiej misji olimpijskiej, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski.

Świątek w środę trenowała na paryskim korcie centralnym. Świetnie zna ten obiekt, jako czterokrotna zwyciężczyni French Open. Polka odbyła w środę sparing z Brazylijką Beatriz Haddad-Maia. Trening trwał ok. godziny, a zajęciom przyglądał się i komentował poszczególne zagrania trener Wiktorowski. Polka jest we Francji od kilku dni. Podczas jej środowego treningu media mogły przyglądać się zajęciom, możliwe było zrobienie zdjęć, ale psycholog współpracująca z liderką światowego rankingu tenisistek Daria Abramowicz odesłała reporterów do pomeczowych rozmów w mix-zonie.

Jej ślubowanie nie było wcześnie zapowiadane. Kolejne ślubowanie reprezentantów Polski w Paryżu odbędzie się w piątek, w dniu ceremonii otwarcia igrzysk. Weźmie w nim udział w Domu Polskim prezydent RP Andrzej Duda. Jedną ze ślubujących będzie trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, chorąża reprezentacji w Paryżu - Anita Włodarczyk.

