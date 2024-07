Była liderka rankingu WTA zakończy karierę! Jest oficjalne potwierdzenie

Już w piątek odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia tegorocznych igrzysk olimpijskich. W Paryżu rywalizować będą między innymi najlepsze tenisistki na świecie. Jak się okazało, zmagania w stolicy Francji będą ostatnim turniejem dla jednej z najbardziej znanych zawodniczek.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka musi oglądać się za siebie! Rywalki nie odpuszczą

Angelique Kerber w czwartek opublikowała na swoim koncie na Instagramie zaskakującą wiadomość. Była liderka rankingu WTA postanowiła, że po ostatnim meczu tegorocznych igrzysk olimpijskich zakończy swoją profesjonalną karierę.

"Meta. Zanim rozpoczną się igrzyska w Paryżu, już mogę powiedzieć, że nigdy ich nie zapomnę, ponieważ będą one moim ostatnim profesjonalnym turniejem w karierze. Chociaż to może być dobra decyzja, to ja nigdy nie będę tak na nią patrzyła. Po prostu kocham ten sport całym moim sercem i jestem wdzięczna za wspomnienia i możliwości, które mi dał" - napisała Niemka.

Kerber w 2016 roku była liderką światowego rankingu. Na swoim koncie ma 14 triumfów w turniejach singlowych. Podczas swojej kariery wygrała trzy imprezy wielkoszlemowe - Australian Open (2016), US Open (2016) i Wimbledon (2018). Obecnie 36-latka plasuje się na 217. miejscu w rankingu WTA.