Joanna Jędrzejczyk w elitarnym gronie. Amerykańskie media doceniły Polkę

Biorąc pod uwagę fakt, że przed 2001 rokiem kobiece MMA tak naprawdę nie istniało, jest to lista najlepszych fighterek w historii. Polka jest byłą mistrzynią UFC w wadze słomkowej. "JJ" może pochwalić się największą liczbą wygranych walk o tytuł w historii swojej dywizji, jest również druga pod względem liczby walk o tytuł w historii UFC kobiet. W zeszłym miesiącu Jędrzejczyk została drugą kobietą, która została wprowadzona do Galerii Sław UFC. Do "Hall of Fame" wcześniej trafiła jej walka z Zhang Weili z 2020 roku – uznawana przez wielu za najlepszą walkę kobiet w historii MMA i jedną z najlepszych w historii UFC, bez podziału na płeć.

ZOBACZ TAKŻE: Polak zawalczy w co-main evencie UFC. Właśnie poznał rywala

"Była twarzą wagi słomkowej – i ustami też. Jędrzejczyk była przepełniona niepokorną pewnością siebie" - tak zawodniczkę z Olsztyna opisują dziennikarze ESPN.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Amanda Nunes. Brazylijka legenda MMA jest powszechnie uważana za najlepszą zawodniczkę w historii tego sportu. Nunes przez wiele lat dzierżyła pasy wagi koguciej i piórkowej UFC. Na drugim miejscu została sklasyfikowana Cris Cyborg, natomiast na najniższym stopniu podium znalazła się pierwsza mistrzyni wagi koguciej UFC, Ronda Rousey.

ŁO