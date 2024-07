Francuscy siatkarze wśród faworytów! Jak gospodarze radzili sobie na igrzyskach olimpijskich?

Siatkarze reprezentacji Francji bronią olimpijskiego złota i należą do grona faworytów igrzysk w Paryżu. Dla siatkarek tego kraju wyjście z grupy będzie bardzo trudnym zadaniem. Jak gospodarze prezentowali się na poprzednich igrzyskach? Które reprezentacje wywalczyły olimpijskie medale grając na własnym terenie?

Siatkówka zadebiutowała na igrzyskach w Tokio 1964 roku i był to turniej udany dla gospodarzy. Japończycy zajęli trzecie miejsce. Medal w rywalizacji każdy z każdym przyniosły im sensacyjna wygrana z późniejszym triumfatorem – ZSRR (3:1) oraz pokonanie ówczesnego mistrza Europy Rumunii 3:0. Turniej siatkarek to dominacja Japonek, które sięgnęły po złoto. W pięciu meczach straciły zaledwie jednego seta, w starciu z Polkami, które zajęły trzecie miejsce.

Na kolejnych turniejach olimpijskich gospodarze nie odegrali większej roli, plasując się w końcu stawki. Igrzyska organizowały kraje, które nie należały do siatkarskich potentatów (Meksyk, RFN, Kanada).



Podwójne złoto gospodarzy

Kolejny popis gospodarzy miał miejsce na igrzyskach w Moskwie w 1980 roku. ZSRR miał bardzo mocną drużynę, którą prowadził trener Wiaczesław Płatonow. Gospodarze w całym turnieju stracili zaledwie dwa sety, jeden z nich w finałowym starciu z Bułgarią (3:1). Do złota panów, medal z tego samego kruszcu dołożyły radzieckie siatkarki i był to pierwszy sukces w światowej imprezie, jaki osiągnął z tą drużyną trener Nikołaj Karpol. To jedyny w historii igrzysk przypadek podwójnego złota reprezentacji gospodarzy w siatkówce.

Cztery lata później turniej w Los Angeles zbojkotowały kraje socjalistyczne, wówczas tworzące światową czołówkę. Wykorzystali to gospodarze, którzy zdobyli złoto. Były to narodziny potęgi reprezentacji USA, którzy swoją siłę potwierdzili w kolejnych latach. Pierwszy olimpijski sukces odniósł Karch Kiraly, który stał się siatkarską legendą igrzysk. Dołożył później do swej kolekcji złoto igrzysk w Seulu (1988), w Atlancie (1996) w siatkówce plażowej oraz złoto w Tokio (2021) w roli trenera amerykańskich siatkarek. Siatkarkom USA w roli gospodyń nie poszło tak dobrze. Dawano im większe szanse na złoto, niż męskiej reprezentacji, ale nerwowa gra w finale z Chinkami zakończyła się porażką 0:3.

Na kolejnych igrzyskach gospodarze (Korea Południowa, Hiszpania) nie liczyli się w walce o medale. W 1996 roku w Atlancie miała miejsce najbardziej sensacyjna klęska gospodarzy w historii. Amerykanie, mimo mocnego składu, nie wyszli nawet z grupy. Rozczarowały również siatkarki USA, które przegrały w ćwierćfinale z Kubą i zajęły ostatecznie 7. miejsce.

2:1 i 20:12 w czwartym secie...

Podczas igrzysk Sydney 2000 Australijczycy zdołali wyjść z grupy, a w ćwierćfinale przegrali 1:3 z Włochami. Siatkarki z Australii zakończyły zmagania na pierwszej fazie. Podobnie było w 2004 roku w Atenach. Grecy wyszli z grupy, przegrywając w ćwierćfinale po dramatycznym starciu z USA 2:3. Gospodarze prowadzili już 2:1 w setach i 20:12 w czwartej partii, ale Amerykanie ruszyli w pogoń i odwrócili wynik (23:25). W tie-breaku również nie brakowało emocji, Grecy ulegli 15:17 i pożegnali się z marzeniami o półfinale. Greckie siatkarki na tamtym turnieju nie wyszły z grupy.

Pekin 2008 to jedyny przypadek przed tegorocznym turniejem olimpijskim, gdy reprezentacja gospodarzy broniła na własnym terenie tytułu wywalczonego na poprzednich igrzyskach. Siatkarki reprezentacji Chin triumfowały w Atenach, ale u siebie nie powtórzyły tego sukcesu. Już w fazie grupowej przegrały dwa mecze, ale najbardziej kosztowna okazała się półfinałowa porażka 0:3 z Brazylią. Chińskim siatkarkom pozostała walka o brąz, po który sięgnęły po zwycięstwie nad Kubą 3:1. Chińscy siatkarze zdołali wyjść z grupy, ale w ćwierćfinale nie mieli wiele do powiedzenia w starciu z Brazylijczykami (0:3).

Wielka Brytania nie ma wielkich tradycji siatkarskich, nie było więc niespodzianką, że w Londynie obie reprezentacje tego kraju nie były w stanie nawiązać walki z najlepszymi. Panowie nie ugrali nawet seta, panie odniosły jedno zwycięstwo – 3:2 nad reprezentacją Algierii.



Brazylijczycy spełnili nadzieje

Przed igrzyskami Rio de Janeiro 2016 obie reprezentacje Brazylii mogły mieć nadzieję na końcowy triumf. Panowie spełnili marzenia kibiców, choć pierwsza faza turnieju nie wyglądała najlepiej – dwie porażki i awans z czwartego miejsca. W play-off wygrywali już jednak pewnie – 3:1 z Argentyną w ćwierćfinale, 3:0 z Rosją w półfinale oraz 3:0 z Włochami w meczu o złoto. Olimpijska przygoda brazylijskich siatkarek wyglądała odwrotnie. W grupie błyszczały, odnosząc pięć zwycięstw po 3:0. W ćwierćfinale przegrały jednak z Chinkami 2:3 (13:15 w tie-breaku) i pożegnały się z turniejem.

Igrzyska w Tokio nie były udane dla obu reprezentacji Japonii. Siatkarze z tego kraju wówczas nie byli zaliczani do grona faworytów, a po wyjściu z grupy gładko ulegli w ćwierćfinale Brazylii 0:3. Przed turniejem więcej szans na dobry występ dawano japońskim siatkarkom, one jednak wyraźnie rozczarowały. Wygrały w grupie tylko jeden z pięciu meczów (3:0 z Kenią) i na tej fazie zakończyły swój udział w turnieju.

Czy reprezentacja Francji obroni tytuł?

Jak będzie w Paryżu? Naszpikowana gwiazdami męska reprezentacja Francji bronić będzie złotego medalu wywalczonego w Tokio i jest jednym z faworytów do złotego medalu. Dobrą formę pokazali już w Lidze Narodów, którą wygrali po raz drugi w historii. W wielkim finale rozegranym w Łodzi pokonali Japonię 3:1. Trójkolorowi na igrzyskach zagrają w grupie kolejno z Serbią (28 lipca), Kanadą (30 lipca) oraz Słowenią (2 sierpnia).

Francuskie siatkarki dopiero aspirują do światowej czołówki. W rozgrywkach VNL 2024 wystąpiły w roli debiutantek. Zostały sklasyfikowane na 14. miejscu, odnosząc dwa zwycięstwa w dwunastu meczach. Polscy kibice mogli niedawno oglądać grę Francuzek w Mielcu, w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. Towarzyski turniej pokazał, że ta reprezentacja na igrzyskach może mieć kłopoty z wyjściem z grupy. Tym bardziej, że w pierwszej fazie olimpijskich zmagań trafiły na bardzo mocne rywalki. Zagrają kolejno z Serbią (29 lipca), Chinami (1 sierpnia) i USA (4 sierpnia).

Gospodarze na igrzyskach olimpijskich - turniej siatkarzy:

[Tokio 1964] Japonia – BRĄZ

[Meksyk 1968] Meksyk – 10. miejsce

[Monachium 1972] RFN – 11. miejsce

[Montreal 1976] Kanada – 9. miejsce

[Moskwa 1980] ZSRR – ZŁOTO

[Los Angeles 1984] USA – ZŁOTO

[Seul 1988] Korea Południowa – 11. miejsce

[Barcelona 1992] Hiszpania – 8. miejsce

[Atlanta 1996] USA – 9. miejsce

[Sydney 2000] Australia – 8. miejsce

[Ateny 2004] Grecja – 5-8. miejsce

[Pekin 2008] Chiny – 5-8. miejsce

[Londyn 2012] Wielka Brytania – 11-12. miejsce

[Rio de Janeiro 2016] Brazylia – ZŁOTO

[Tokio 2020] Japonia – 5-8. miejsce

[Paryż 2024] Francja – ?

Gospodynie na igrzyskach olimpijskich - turniej siatkarek:

[Tokio 1964] Japonia – ZŁOTO

[Meksyk 1968] Meksyk – 7. miejsce

[Monachium 1972] RFN – 8. miejsce

[Montreal 1976] Kanada – 8. miejsce

[Moskwa 1980] ZSRR – ZŁOTO

[Los Angeles 1984] USA – SREBRO

[Seul 1988] Korea Południowa – 8. miejsce

[Barcelona 1992] Hiszpania – 8. miejsce

[Atlanta 1996] USA – 7. miejsce

[Sydney 2000] Australia – 9-10. miejsce

[Ateny 2004] Grecja – 9-10. miejsce

[Pekin 2008] Chiny – BRĄZ

[Londyn 2012] Wielka Brytania – 9-10. miejsce

[Rio de Janeiro 2016] Brazylia – 5-8. miejsce

[Tokio 2020] Japonia – 9-10. miejsce

[Paryż 2024] Francja – ?