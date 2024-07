Właśnie przeszła do historii. Wzięła udział w 10. igrzyskach

Gruzińska strzelczyni Nino Sałukwadze, choć nie zdołała zakwalifikować się do niedzielnego finału rywalizacji strzeleckiej w pistolecie pneumatycznym na dystansie 10 metrów, przeszła do historii igrzysk. Jest pierwszą kobietą, która wystąpiła w dziesięciu olimpiadach.

Tym samym 55-letnia zawodniczka zrównała się osiągnięciem z Kanadyjczykiem Ianem Millarem specjalizującym się w jeździeckim konkursie skoków przez przeszkody. Gruzinka w kwalifikacjach zajęła 38. miejsce. Do finału nie awansowała też Polka Klaudia Breś (Zawisza Bydgoszcz), sklasyfikowana na 14. miejscu. Obydwie będą miały szanse na finał w kolejny piątek, gdy odbędą się eliminacje w konkurencji strzelania na dystansie 25 m.

Sałukwadze startuje w igrzyskach od 1988 roku (wówczas w barwach ZSRR), natomiast Millar olimpijską przygodę rozpoczął w Monachium i kontynuował ją do Londynu.

W 2016 roku w Rio de Janeiro Gruzinka występowała na igrzyskach razem z synem Cotne Maczawarianim (rocznik 1997), także specjalizującym się w strzelaniu z pistoletu. Obydwoje przeszli do historii jako pierwszy olimpijski duet matka-syn. Po igrzyskach w Tokio rozważała przejście na sportowa emeryturę, ale do walki o kolejne igrzyska namawiał ją i uczynił to skutecznie jej ojciec Wacztanga, który zmarł przed igrzyskami w Paryżu. To była jego ostatnia wola.

"Dziesięć startów w igrzyskach to moje całe życie. Napiszę o tym książkę po zakończeniu rywalizacji w Paryżu" - mówiła przed olimpiadę Gruzinka dodając, że jeden z rozdziałów będzie poświęcony ojcu, który jako trener prowadził ją od początku kariery.

"Teraz, mimo że tata odszedł, jestem szczęśliwa, że startuję w igrzyskach, że wypełniłam jego życzenie" - powiedziała.

Sałukwadze uczestniczyła we wszystkich igrzyskach od Seulu (miała wówczas 19 lat) do Tokio. Rywalizację zainaugurowała w 1988 roku zdobywając dla ZSRR dwa medale, złoty w pistolecie sportowym na 25 metrów oraz brązowy w pistolecie pneumatycznym na 10 metrów. Trzeci krążek w kolorze brązu w pistolecie pneumatycznym na 10 m dodała, tym razem dla Gruzji, w Pekinie 20 lat później.

Imponujący jest jej dorobek medalowy w mistrzostwach świata: dla ZSRR - jeden złoty i jeden brązowy (także dwa złote i brązowy w ME) oraz dla Gruzji - jeden srebrny w czempionacie globu oraz złoty, cztery srebrne i trzy brązowe w mistrzostwach Starego Kontynentu.

Konkurencje strzeleckie odbywają się w Chateauroux, położonym w odległości ponad 270 km od Paryża. Potrwają do 5 sierpnia.

BS, PAP