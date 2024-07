Gol Luquinhasa rozstrzygnął mecz! Wyjazdowe zwycięstwo Legii

Trener Korony zdecydował się na cztery zmiany, w wyjściowej jedenastce znaleźli się Marcel Pięczek, Martin Remacle, Adrian Dalmau i Wiktor Długosz. Szkoleniowiec Legii w porównaniu do meczu z Zagłębiem dokonał dwóch roszad. Od pierwszej minuty zagrali Ruben Vinagre i Blaz Kramer.

Oba zespoły rozpoczęły dość spokojnie. Na boisku było sporo walki, ale głównie w środkowej strefie boiska. Kielczanie starali się nie dopuszczać legionistów do groźnych sytuacji. Udawało im się to do 15. minuty, kiedy Vinagre podał do Blaza Kramera, a Słoweniec znalazł się w sytuacji na sam z bramkarzem Korony. Xavier Dziekoński odbił piłkę nogą, ratując gospodarzy od straty bramki.

Z czasem przewaga gości stawała się coraz wyraźniejsza, ale to zespół z Kielc mógł otworzyć wynik spotkania. Steve Kapuadi stracił piłkę przed własnym polem karnym. Wiktor Długosz podał do Dalmau, ale potężne uderzenie Hiszpana trafiło w poprzeczkę. Kilka minut później Długosz ostro potraktował Luquinhasa. Wydawało się, że pomocnik gospodarzy ujrzy przynajmniej żółtą kartkę, ale sędzia Karol Arys nie zdecydował się na ukaranie zawodnika Korony.

Kielczanie, gdy tylko nadarzała się okazja, szukali okazji do kontrataków. Podopieczni Kamila Kuzery kilka razy gościli w polu karnym rywali, ale ich akcjom brakowało wykończenia, bądź dobrze interweniowali warszawscy obrońcy. Legioniści odpowiedzieli pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry pierwszej połowy. Marc Gual podał do Pawła Wszołka, ten wbiegł w pole karne gospodarzy, ale uderzył niecelnie.

Kilka minut po zmianie stron Długosz popędził prawą stroną, usiłujący go zatrzymać Kapuadi zagrał we własnym polu karnym ręką, ale arbiter nie podyktował rzutu karnego. Po chwili groźnie było pod bramką Dziekońskiego. Po dośrodkowaniu Wszołka, główka Kramera minęła jednak słupek bramki Korony.

Po kwadransie drugiej części gry trener Legii zdecydował się na potrójną zmianę. Na boisku pojawili się Kacper Chodyna, Tomas Pekhart i Jurgen Celhaka. Do zmian doszło także w Koronie, Kuzera desygnował do gry Dawida Błanika i Japończyka Shumę Nagamatsu. Goście mieli przewagę, ale nie potrafili sforsować dobrze zorganizowanej defensywy rywala. Kielczanie czyhali na kontry i po jednej z nich strzał Błanika oddany z linii pola karnego zablokowali warszawscy obrońcy.

Kwadrans przed końcem ataki gości przyniosły powodzenie. Po dośrodkowaniu Vinagre, Luquinhas strzałem z najbliższej odległości nie dał szans Dziekońskiemu na skuteczną interwencję. Kielczanie ruszyli do odrabiania strat i w 81. min wydawało się, że będą mieli doskonałą okazję do wyrównania. Celhaka w polu karnym Legii zagrał ręką i sędzia początkowo wskazał na 11. metr, ale po interwencji wozu VAR zmienił decyzję, bo wcześniej jeden z piłkarzy Korony był na spalonym.

Gospodarze ambitnie dążyli do wyrównania, ale to legioniści mogli zamknąć to spotkanie. Chodyna z kilkunastu uderzył jednak obok słupka bramki Dziekońskiego. Mecz został przedłużony o sześć minut, po tym jak fani obu drużyn odpalili race. Wynik już się nie zmienił. Legia wygrała drugi mecz, a Korona zamyka tabelę, będąc jedynym zespołem z zerowym dorobkiem punktowym.

Korona Kielce – Legia Warszawa 0:1 (0:0)

Korona: Xavier Dziekoński - Piotr Malarczyk, Miłosz Trojak, Marcel Pięczek (89. Daniel Bąk) - Hubert Zwoźny, Yoav Hofmeister, Martin Remacle (75. Pedro Nuno), Konrad Matuszewski - Wiktor Długosz (63. Dawid Błanik), Adrian Dalmau (75. Jewgienij Szykawka), Mariusz Fornalczyk (63. Shuma Nagamatsu).

Legia: Kacper Tobiasz - Radovan Pankov, Jan Ziółkowski, Steve Kapuadi - Paweł Wszołek (59. Kacper Chodyna), Claude Goncalves (59. Jurgen Celhaka), Bartosz Kapustka, Ruben Vinagre (75. Patryk Kun) - Marc Gual, Blaz Kramer (59. Tomas Pekhart), Luquinhas (81. Igor Strzałek).

Bramka: 0:1 Luquinhas (74).

Żółte kartki: Miłosz Trojak, Mariusz Fornalczyk (Korona), Claude Goncalves, Paweł Wszołek, Jan Ziółkowski (Legia).

Sędzia: Karol Arys (Szczecin). Widzów: 14 289.

RM, PAP