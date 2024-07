Na inaugurację rozgrywek kielczanie przegrali w Szczecinie z Pogonią 0:3. O pierwsze punkty w nowym sezonie nie będzie łatwo. Do Kielc przyjeżdża jeden z głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu. Legioniści w pierwszej kolejce pokonali u siebie Zagłębie Lubin (2:0), a w czwartek w eliminacjach Ligi Konferencji Europy rozbili walijski Caernarfon Town 6:0.

ZOBACZ TAKŻE: Tragiczny wypadek pod Wrocławiem. Nie żyje dwóch piłkarzy

- Legia jest obecnie innym zespołem. Nie chcę porównywać pracy poprzedniego trenera tej drużyny (Kosta Runjaic – PAP) z obecnym szkoleniowcem Goncalo Feio. Są konkretni i mają fajny pomysł na granie. Trzeba bardzo ciężko się napracować, aby doprowadzić do słabszego dnia tej drużyny – chwalił najbliższego rywala Kuzera.

Dodał, że przed jego ekipą bardzo trudne zadanie, ale nie niewykonalne. - Mecze między tymi zespołami zawsze były bardzo emocjonujące i chcemy, aby tak samo było w niedzielę. Będziemy za sobą mieli wsparcie publiczności. To dla nas bardzo ważne, bo aby zapunktować w tym spotkaniu, musimy wznieść się na wyżyny i realizować to, co sobie założymy przed meczem – podkreślił 41-letni szkoleniowiec.

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.