W środę Biało-Czerwoni rozegrają swój drugi mecz na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Ich przeciwnikami będą Brazylijczycy. Siatkarze z Ameryki Południowej nieudanie rozpoczęli najważniejszą sportową imprezę czterolecia - w pierwszym spotkaniu przegrali 1:3 z Włochami. Ewentualna przegrana z Polakami znacząco utrudni ich położenie w grupie.

ZOBACZ TAKŻE: Najwyżsi i najniżsi siatkarze na igrzyskach Paryż 2024. Wzrost zawodników

- Jeśli Brazylijczycy przegrają za trzy, to może być im trudno. Będą musieli oglądać się na inne zespoły. Ale mnie to nie interesuje. Musimy oczekiwać ich najwyższego poziomu. Będą ryzykowali na zagrywce i w ataku. Będą grać najlepszą siatkówkę, którą mogą grać w tym momencie. Musimy być cierpliwi i skoncentrowani - mówił Grbić.



Wciąż pod znakiem zapytania stoi to, czy w środowym starciu na boisko wybiegnie Fornal. Przyjmujący reprezentacji Polski doznał kontuzji stawu skokowego. Głos na temat urazu swojego podopiecznego zabrał trener kadry.

- Nie jest to nic poważnego. Jest kontuzja, nie wygląda to pięknie. Kości są w porządku. Kontuzja jest stara, ale jest ból i to jest problem. Teraz jest na basenie. Tam będzie robił skoki. We wtorek będzie próbował grać siatkówkę - tłumaczył selekcjoner.

Jednocześnie zaznaczył, że w kadrze są zawodnicy gotowi do tego, by w razie konieczności zastąpić Fornala. Są to Aleksander Śliwka i Kamil Semeniuk. Serb dodał również, że woli dmuchać na zimne i jeżeli gracz Jastrzębskiego Węgla nie będzie w pełni sił na stracie z Brazylią, to najpewniej nie zobaczymy go na placu gry.

- Olek i Semen są gotowi. Jeśli nie będziemy potrzebowali go (Fornala, przyp. red.), preferuję nie ryzykować. Mam nadzieję, że będziemy grać do końca i wtedy będziemy potrzebowali każdego zawodnika - wyjaśniał.

Do tego stwierdził, że jego drużyna jest złożona z większej liczby zawodników i gra zespołu nie może zależeć tylko od jednego siatkarza.

- Myślę, że to jest najważniejsze. Jesteśmy zespołem. Nie możemy polegać tylko na jednym zawodniku. Wiele razy mieliśmy taką sytuację, że jeden nie grał na swoim poziomie i drugi zawodnik wchodził z ławki i potem zaczynaliśmy grać lepiej. Myślę, że jesteśmy gotowi - powiedział.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.