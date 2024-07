Siatkarska arena bije rekordy popularności! Jest oblegana przez kibiców

To jedna z największych atrakcji igrzysk w Paryżu! Zlokalizowany w pobliżu wieży Eiffla stadion do siatkówki plażowej jest najpopularniejszą i najczęściej wykorzystywaną w mediach społecznościowych olimpijską areną. Kibice robią tam rekordową liczbę zdjęć.

Turystka z Niemiec Lena Von Schonlaub wykorzystała boiska do siatkówki plażowej do swojej osobistej sesji zdjęciowej na tle wieży Eiffla. To jedna z najpopularniejszych atrakcji igrzysk, przyciągająca setki osób szukających najlepszego ujęcia do zdjęcia, które później ląduje w Internecie.

– Myślę, że to jest najpiękniejsze miejsce. Potem można podziwiać zdjęcia na Instagramie czy w innych kanałach – powiedziała mieszkająca w Monachium Von Schonlaub.

Piasek i radosna muzyka puszczana przez DJ-a zawsze nadają siatkówce plażowej atmosferę sportowej imprezy. Ta dyscyplina sportu była rozgrywana w wielu kultowych miejscach - w 2016 roku turniej olimpijski w Rio de Janeiro odbył się na plaży Copacabana, jednak wiele osób uważa, że stadion obok wieży Eiffla jest jeszcze ciekawszą lokalizacją.

Arena z trybunami na 13 tysięcy miejsc, zbudowana specjalnie na potrzeby igrzysk, na Polach Marsowych – parku, w którym paryżanie i turyści przesiadują na trawie podczas pikników lub pokazów sztucznych ogni odbywających się np. 14 lipca. To miejsce każdego dnia przyciąga tłumy ludzi. Od początku igrzysk są osoby, które kupują bilety na mecze siatkówki plażowej głównie po to, aby zrobić sobie idealne selfie oraz nagrać filmy z wieżą Eiffla i piaskiem w tle.

Paryż 2024 - stadion siatkówki plażowej. Zdjęcia:

– Niezbyt lubimy siatkówkę plażową, ale chcieliśmy zobaczyć to miejsce z wieżą Eiffla. To dla nas, Francuzów, sposób na ponowne odkrycie naszego miasta, co jest naprawdę miłe – przyznała mieszkanka Paryża Solene Naeye.

Amerykański siatkarz Matt Knigge przyszedł na obiekt z ciekawości w dniu, kiedy nie miał treningu ani nie rozgrywał meczu. Pochodzący z Kalifornii zawodnik spacerował po Paryżu, a po dotarciu na stadion siatkówki plażowej ocenił, że nigdy nie widział tak wyjątkowego miejsca.

– Trudno wyobrazić sobie coś piękniejszego. Słońce zachodzi na tle wieży Eiffla. Myślę, że jeśli pisalibyśmy bajkę o siatkówce plażowej na igrzyskach, to właśnie taka sceneria byłaby idealna – oznajmił Knigge.

– W dobie mediów społecznościowych to strzał w dziesiątkę. Organizatorzy wpadli na świetny pomysł – podkreślił.

TikTok podał, że w niedzielę opublikowano ponad 80 tysięcy postów z oznaczeniem lokalizacji wieży Eiffla, a hashtag dotyczący siatkówki plażowej został użyty niemal 90 tysięcy razy. Prezydent Francji Emmanuel Macron dwa dni przed rozpoczęciem igrzysk odwiedził ten obiekt i zamieścił wideo z górnego rzędu trybun naprzeciwko wieży Eiffla.

Około godziny 22.00 w niedzielę na stadionie zgasły światła, a rozświetlił się jeden z symboli stolicy. Pomarańczowe smugi malowały błękitne niebo. Wieża zaczęła błyszczeć, a kibice westchnęli z zachwytem. Wielu z nich zaczęło nagrywać filmy i robić zdjęcia.

– Na pewno zamieszczę jakiś post. Przyszłam tu tylko ze względu na ładne widoki – wyznała amerykańska turystka.