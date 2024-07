Brawo! Polska zawodniczka z awansem do kolejnego etapu

Natalia Bajor wygrała z reprezentantką Portugalii Fu Yu 4:3 (11:7, 11:8, 15:17, 4:11, 7:11, 12:10, 11:8) i awansowała do 1/8 finału olimpijskiego turnieju tenisistek stołowych. 27-latka z Brzegu Dolnego, ostatnia Polka w tej rywalizacji, o ćwierćfinał powalczy z I-Ching Cheung z Tajwanu.

Urodzona w Chinach 45-letnia Yu od 2013 roku reprezentuje barwy Portugalii, a od trzech lat jest zawodniczką KTS Enea Siarkopolu Tarnobrzeg, czyli obie pingpongistki są klubowymi koleżankami.

Wtorkowe spotkanie rozpoczęło się po myśli 48. w światowym rankingu Polki, która wyraźnie dominowała w dwóch pierwszych partiach, a kłopoty sprawiał jej praktycznie tylko serwis 80. w tym zestawieniu rywalki. W trzeciej partii Bajor też długo kontrolowała wydarzenia przy stole, ale w końcówce kilka pomyłek sprawiło, że gra toczyła się na przewagi i mimo szansy na rozstrzygnięcie na swoją korzyść, to Portugalka zwyciężyła 17:15.

Taki obrót sprawy jakby zmroził Polkę, która w dwóch następnych partiach była tłem dla doświadczonej Yu. Bajor - wspierana z boksu przez trenera Zbigniewa Nęcka i z trybun przez Lucjana Błaszczyka, z którym współpracuje na co dzień - przebudziła się, wygrała szóstą odsłonę 12:10, a decydującym secie szybko narzuciła swoje warunki, wypracowała kilka punktów przewagi i wygrała 11:8.

Awans do 1/8 finału olimpijskiego turnieju to jeden z największych sukcesów w karierze Bajor. O ćwierćfinał powalczy z 12. w światowym rankingu, a rozstawioną w igrzyskach z "siódemką" I-Ching Cheng. 32-latka z Tajwanu to ćwierćfinalistka igrzysk w Rio de Janeiro w singlu i brązowa medalistka olimpijska z Tokio w mikście.

Bajor wcześniej w Paryżu również w siedmiu setach pokonała Suthasini Sawettabut z Tajlandii 4:3 (11:8, 3:11, 8:11, 11:7, 12:10, 5:11, 11:6).

W 1/32 finału odpadła Katarzyna Węgrzyn, która przegrała ze Szwedką Lindą Bergstroem 1:4.

Z kolei jedyny polski tenisista stołowy w tegorocznych igrzyskach Miłosz Redzimski w środę w 1/16 finału spotka się z Duńczykiem Andersem Lindem.

W zawodach drużynowych, z udziałem 16 ekip, Polki trafiły w 1/8 finału na rozstawione z "dwójką" Japonki. Skład Biało-Czerwonych tworzą: Bajor, Katarzyna Węgrzyn i Zuzanna Wielgos, a rezerwową jest Anna Węgrzyn.

PAP