Zwycięstwo z autsajderem grupy Egiptem było pierwszym krokiem w drodze do fazy pucharowej. Rywal z niższej półki nie postawił się Polakom, którzy w trzech setach rozstrzygnęli losy starcia.

Daleko od dobrych nastrojów są reprezentanci Brazylii, którzy w pierwszym meczu grupowym dostali solidną lekcję siatkówki od Włochów. Porażka 1:3 mocno podrażniła zawodników Bernando Rezende, którzy, aby myśleć o awansie, nie mogą pozwolić sobie na kolejną porażkę. Kłopot "Canarinhos" polega na tym, że ich rywalem będą Polacy.

We wtorek nasi reprezentanci odbyli trening. Chwilę po jego zakończeniu reporterka Polsatu Sport w Paryżu Marta Ćwiertniewicz porozmawiała z selekcjonerem naszej kadry Nikolą Grbiciem.

- Nie jest istotne to, jak wyglądamy na treningach. Ważne jest to, jak zaprezentujemy się w meczu. Myślę, że wszyscy czekamy na ten mecz. Godzina nie jest najlepsza, bo gramy o 9:00 rano, ale ten problem dotyczy tak samo nas, jak i Brazylijczyków. Będziemy gotowi - zaznaczył selekcjoner Polaków.

Nietypowa godzina meczu z Brazylijczykami wymaga od naszych zawodników specjalnego przygotowania.

- O 6:30 wyjeżdżamy na mecz. Godzinę wcześniej pobudka i śniadanie. Nie będziemy mieli za dużo czasu. W moim przypadku, jeśli mam coś zaplanowane to godzina nie ma większego znaczenia. Po prostu wstaje i robię swoje. Nie mam czasu zastanawiać się, czy jestem zmęczony - podsumował Grbić.

Najwięcej pytań związanych jest z powrotem do zdrowia Tomasza Fornala. Przyjmujący reprezentacji Polski doznał kontuzji w meczu z Egiptem.

- Mógłbym powiedzieć tutaj dużo ważnych informacji, ale nie chcę, żeby wyciekły one do naszych przeciwników. Dla mnie jako trenera taka informacja czy zawodnik rywali będzie grał, czy nie jest niezwykle istotna. Czasami przygotowujesz taktykę pod konkretnego zawodnika. To robi różnicę. Dlatego nie chcę rozmawiać czy Tomek będzie gotowy, czy nie. Nie chcę dawać rywalom wskazówek. Poza tym mamy tylu zawodników, że nawet jeśli Tomek nie zagra, to będziemy w stanie godnie go zastąpić - zaznaczył Nikola Grbić.

